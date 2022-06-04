https://arabic.sputniknews.com/20220604/إيطاليا-جمعية-المنتجين-الزراعيين-تعلن-عن-انخفاض-في-أسعار-الحبوب-العالمية-1063071447.html
إيطاليا.. جمعية المنتجين الزراعيين تعلن عن انخفاض في أسعار الحبوب العالمية
إيطاليا.. جمعية المنتجين الزراعيين تعلن عن انخفاض في أسعار الحبوب العالمية
أعلنت جمعية "المنتجين الزراعيين" في إيطاليا، اليوم السبت، عن حصول انخفاض طفيف بأسعار الحبوب في الأسواق العالمية. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T11:18+0000
2022-06-04T11:18+0000
2022-06-04T11:39+0000
العالم
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وأصدرت الجمعية بيانا رسميا جاء فيه: "تعلن جمعية المنتجين الزراعيين في إيطاليا عن انخفاض بأسعار الحبوب في الأسواق العالمية بنسبة 10%".وأضاف البيان أن "انخفاض الأسعار شمل أسعار الذرة العلفية"، مشيرا إلى أن خروج السفن من موانئ البحر الأسود يعني إفراغ المستودعات الأوكرانية، حيث يقدر أن هناك أكثر من 20 مليون طن من الحبوب بما في ذلك القمح والشعير والذرة ، موجهة للتصدير إلى الدول الغنية والدول الفقيرة.وتتراجع أسعار القمح العالمية لتعود إلى نفس المستوى الذي كانت عليه قبل شهرين، بعد أن أعطى الرئيس الروسي بوتين الضوء الأخضر لاستخدام الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب المختلفة، بما في ذلك المحاصيل الأوكرانية.وكانت مصادر دبلوماسية، أكدت أن تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة أعدت خارطة طريق بالتنسيق مع روسيا لإطلاق ممر آمن لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.وفي وقت سابق، زارت الأمينة العامة لـ"أونكتاد"، ريبيكا غرينسبان، روسيا ثم توجهت إلى واشنطن.وحذرت مراكز الدراسات العالمية من مخاطر حصول مجاعة في العديد من الدول مثل مصر وتركيا وبنغلادش وإيران، التي تشتري أكثر من 60% من قمحها من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى اعتماد كل من لبنان وتونس واليمن وليبيا وباكستان بشكل كبير على الإمدادات من الدول المذكورة مسبقا.
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العالم
إيطاليا.. جمعية المنتجين الزراعيين تعلن عن انخفاض في أسعار الحبوب العالمية
11:18 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 11:39 GMT 04.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت جمعية "المنتجين الزراعيين" في إيطاليا، اليوم السبت، عن حصول انخفاض طفيف بأسعار الحبوب في الأسواق العالمية.
وأصدرت الجمعية بيانا رسميا
جاء فيه: "تعلن جمعية المنتجين الزراعيين في إيطاليا عن انخفاض بأسعار الحبوب في الأسواق العالمية بنسبة 10%".
وأضاف البيان أن "انخفاض الأسعار شمل أسعار الذرة العلفية"، مشيرا إلى أن خروج السفن من موانئ البحر الأسود يعني إفراغ المستودعات الأوكرانية، حيث يقدر أن هناك أكثر من 20 مليون طن من الحبوب بما في ذلك القمح والشعير والذرة ، موجهة للتصدير إلى الدول الغنية والدول الفقيرة.
وتتراجع أسعار القمح العالمية لتعود إلى نفس المستوى الذي كانت عليه قبل شهرين، بعد أن أعطى الرئيس الروسي بوتين الضوء الأخضر لاستخدام الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب المختلفة، بما في ذلك المحاصيل الأوكرانية.
وكانت مصادر دبلوماسية، أكدت أن تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة أعدت
خارطة طريق بالتنسيق مع روسيا لإطلاق ممر آمن لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
وفي وقت سابق، زارت الأمينة العامة لـ"أونكتاد"، ريبيكا غرينسبان، روسيا ثم توجهت إلى واشنطن.
وحذرت مراكز الدراسات العالمية من مخاطر حصول مجاعة في العديد من الدول مثل مصر وتركيا وبنغلادش وإيران، التي تشتري أكثر من 60% من قمحها من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى اعتماد كل من لبنان وتونس واليمن وليبيا وباكستان بشكل كبير على الإمدادات من الدول المذكورة مسبقا.