https://arabic.sputniknews.com/20220604/البرلمان-العربي-يرفض-رفع-بعض-السفارات-الأمريكية-علم-المثليين-في-الدول-العربية-1063097624.html
البرلمان العربي يرفض رفع بعض السفارات الأمريكية علم المثليين في الدول العربية
البرلمان العربي يرفض رفع بعض السفارات الأمريكية علم المثليين في الدول العربية
رفض البرلمان العربي رفع بعض السفارات الأمريكية في عدد من الدول العربية علم المثليين في إطار دعمها لمجتمع الميم. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T20:14+0000
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ودعا البرلمان في بيان له السفارات الأمريكية في الدول العربية، إلى "احترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربية وعدم المساس بقيمها الدينية وثوابتها المجتمعية والثقافية، في الوقت الذي تحترم فيه الدول العربية خصوصية وثقافة المجتمعات الأخرى ولا تتدخل فيها".وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء بيان البرلمان العربي اليوم، "على خلفية قيام بعض السفارات الأمريكية في بعض الدول العربية برفع أعلام ذوي الميول الجنسي الشاذ ونشر منشورات تدعمها".ولفت البيان إلى أن "هذا السلوك المرفوض يتناقض مع القواعد والأعراف المعمول بها في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، القائمة على احترام القيم الدينية والمجتمعية للدول وعدم الإساءة إليها أو التعدي عليها".وشدد البرلمان في بيانه على :احترام ثقافة وخصوصية القيم المجتمعية في الدول العربية، لا يتعارض مع مبدأ حرية الرأي"، لافتا إلى أنه لا يجب استغلال هذا المبدأ "كذريعة للتعدي على ثقافة وخصوصية المجتمعات".وأكد البرلمان العربي في بيانه على أن "احترام هذه الخصوصية تمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان التي يجب الالتزام بها في كل وقت وكل مكان".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/الكويت-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الأمريكية-بسبب-تغريدات-تدعم-المثلية-1063016254.html
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البرلمان العربي يرفض رفع بعض السفارات الأمريكية علم المثليين في الدول العربية
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رفض البرلمان العربي رفع بعض السفارات الأمريكية في عدد من الدول العربية علم المثليين في إطار دعمها لمجتمع الميم.
ودعا البرلمان في بيان له السفارات الأمريكية في الدول العربية، إلى "احترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربية وعدم المساس بقيمها الدينية وثوابتها المجتمعية والثقافية، في الوقت الذي تحترم فيه الدول العربية خصوصية وثقافة المجتمعات الأخرى ولا تتدخل فيها".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"
، جاء بيان البرلمان العربي اليوم، "على خلفية قيام بعض السفارات الأمريكية في بعض الدول العربية برفع أعلام ذوي الميول الجنسي الشاذ ونشر منشورات تدعمها".
ولفت البيان إلى أن "هذا السلوك المرفوض يتناقض مع القواعد والأعراف المعمول بها في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، القائمة على احترام القيم الدينية والمجتمعية للدول وعدم الإساءة إليها أو التعدي عليها".
وشدد البرلمان في بيانه على :احترام ثقافة وخصوصية القيم المجتمعية في الدول العربية، لا يتعارض مع مبدأ حرية الرأي"، لافتا إلى أنه لا يجب استغلال هذا المبدأ "كذريعة للتعدي على ثقافة وخصوصية المجتمعات".
وأكد البرلمان العربي في بيانه على أن "احترام هذه الخصوصية تمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان التي يجب الالتزام بها في كل وقت وكل مكان".