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https://arabic.sputniknews.com/20220604/التعادل-يحسم-مباراة-ألمانيا-وإيطاليا-بدوري-الأمم-الأوروبية-1063101486.html
التعادل يحسم مباراة ألمانيا وإيطاليا بدوري الأمم الأوروبية
التعادل يحسم مباراة ألمانيا وإيطاليا بدوري الأمم الأوروبية
انتهت المباراة التي جمعت منتخب ألمانيا بمضيفه الإيطالي، اليوم السبت، بالتعادل هدف لمثله، في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T21:47+0000
2022-06-04T21:48+0000
دوري الأمم الاوروبية
كرة قدم
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وفي الدقيقة 70 من المباراة سجل المنتخب الإيطالي هدفا عبر لورينزو بيليجريني، ولكن بعد 3 دقائق فقط أحرز جوشوا كيميتش هدف التعادل، بحسب موقع "دويتشه فيله".ومن المقرر أن يلعب منتخب ألمانيا ضد نظيره الإنجليزي يوم الثلاثاء فيما يلعب منتخب إيطاليا ضد المنتخب المجري.وكان المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل أوروبا، قد أخفق اليوم في افتتاح مشوراه في النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بهزيمته المفاجئة أمام مضيفه المجري (1-صفر)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
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دوري الأمم الاوروبية, كرة قدم

التعادل يحسم مباراة ألمانيا وإيطاليا بدوري الأمم الأوروبية

21:47 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 04.06.2022)
© REUTERS / LAURENCE GRIFFITHSمنتخب إسبانيا بعد خسارته بركلات الترجيح من إيطاليا في نصف نهائي يورو 2020
منتخب إسبانيا بعد خسارته بركلات الترجيح من إيطاليا في نصف نهائي يورو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© REUTERS / LAURENCE GRIFFITHS
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انتهت المباراة التي جمعت منتخب ألمانيا بمضيفه الإيطالي، اليوم السبت، بالتعادل هدف لمثله، في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية.
وفي الدقيقة 70 من المباراة سجل المنتخب الإيطالي هدفا عبر لورينزو بيليجريني، ولكن بعد 3 دقائق فقط أحرز جوشوا كيميتش هدف التعادل، بحسب موقع "دويتشه فيله".
هولندا تسحق بلجيكا برباعية في دوري الأمم الأوروبية 3 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
هولندا تسحق بلجيكا برباعية في دوري الأمم الأوروبية
أمس, 22:12 GMT
ومن المقرر أن يلعب منتخب ألمانيا ضد نظيره الإنجليزي يوم الثلاثاء فيما يلعب منتخب إيطاليا ضد المنتخب المجري.
وكان المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل أوروبا، قد أخفق اليوم في افتتاح مشوراه في النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بهزيمته المفاجئة أمام مضيفه المجري (1-صفر)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
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