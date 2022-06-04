https://arabic.sputniknews.com/20220604/التعادل-يحسم-مباراة-ألمانيا-وإيطاليا-بدوري-الأمم-الأوروبية-1063101486.html
التعادل يحسم مباراة ألمانيا وإيطاليا بدوري الأمم الأوروبية
التعادل يحسم مباراة ألمانيا وإيطاليا بدوري الأمم الأوروبية
انتهت المباراة التي جمعت منتخب ألمانيا بمضيفه الإيطالي، اليوم السبت، بالتعادل هدف لمثله، في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T21:47+0000
2022-06-04T21:47+0000
2022-06-04T21:48+0000
دوري الأمم الاوروبية
كرة قدم
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وفي الدقيقة 70 من المباراة سجل المنتخب الإيطالي هدفا عبر لورينزو بيليجريني، ولكن بعد 3 دقائق فقط أحرز جوشوا كيميتش هدف التعادل، بحسب موقع "دويتشه فيله".ومن المقرر أن يلعب منتخب ألمانيا ضد نظيره الإنجليزي يوم الثلاثاء فيما يلعب منتخب إيطاليا ضد المنتخب المجري.وكان المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل أوروبا، قد أخفق اليوم في افتتاح مشوراه في النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بهزيمته المفاجئة أمام مضيفه المجري (1-صفر)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/هولندا-تسحق-بلجيكا-برباعية-في-دوري-الأمم-الأوروبية-1063056771.html
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دوري الأمم الاوروبية, كرة قدم
التعادل يحسم مباراة ألمانيا وإيطاليا بدوري الأمم الأوروبية
21:47 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 04.06.2022) تابعنا عبر
انتهت المباراة التي جمعت منتخب ألمانيا بمضيفه الإيطالي، اليوم السبت، بالتعادل هدف لمثله، في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية.
وفي الدقيقة 70 من المباراة سجل المنتخب الإيطالي هدفا عبر لورينزو بيليجريني، ولكن بعد 3 دقائق فقط أحرز جوشوا كيميتش هدف التعادل، بحسب موقع "دويتشه فيله"
.
ومن المقرر أن يلعب منتخب ألمانيا ضد نظيره الإنجليزي يوم الثلاثاء فيما يلعب منتخب إيطاليا ضد المنتخب المجري.
وكان المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل أوروبا، قد أخفق اليوم في افتتاح مشوراه في النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بهزيمته المفاجئة أمام مضيفه المجري (1-صفر)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.