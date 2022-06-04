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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220604/الدفاع-الروسية-إسقاط-طائرة-شحن-أوكرانية-تحمل-أسلحة-غربية-وتدمير-مركز-لتجمع-المرتزقة-الأجانب-1063065094.html
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة شحن أوكرانية تحمل أسلحة غربية وتدمير مركز لتجمع المرتزقة الأجانب
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة شحن أوكرانية تحمل أسلحة غربية وتدمير مركز لتجمع المرتزقة الأجانب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، عن إسقاط طائرة شحن أوكرانية تحمل أسلحة غربية وتدمير مركز لتجمع المرتزقة الأجانب. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T08:52+0000
2022-06-04T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية قال خلالها إن "قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بمعدات عسكرية غربية فوق منطقة أوديسا".وأشار كوناشينكوف إلى أن الطيران الروسي استهدف مركزا لتدريب القوات الأوكرانية على مدافع هاوتزر الأمريكية بمنطقة سومي بصواريخ عالية الدقة.وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن القوات الجوية الروسية استطاعت خلال اليوم الأخير تدمير 35 مركز قيادة للقوات الأوكرانية و623 نقطة تجمع للأفراد والمعدات ومقتل نحو 400 من القوميين المتطرفين.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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الدفاع الروسية: إسقاط طائرة شحن أوكرانية تحمل أسلحة غربية وتدمير مركز لتجمع المرتزقة الأجانب

08:52 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 04.06.2022)
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قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، عن إسقاط طائرة شحن أوكرانية تحمل أسلحة غربية وتدمير مركز لتجمع المرتزقة الأجانب.
وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية قال خلالها إن "قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بمعدات عسكرية غربية فوق منطقة أوديسا".
وأشار كوناشينكوف إلى أن الطيران الروسي استهدف مركزا لتدريب القوات الأوكرانية على مدافع هاوتزر الأمريكية بمنطقة سومي بصواريخ عالية الدقة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن القوات الجوية الروسية استطاعت خلال اليوم الأخير تدمير 35 مركز قيادة للقوات الأوكرانية و623 نقطة تجمع للأفراد والمعدات ومقتل نحو 400 من القوميين المتطرفين.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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