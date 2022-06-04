https://arabic.sputniknews.com/20220604/الدفاع-الروسية-كييف-تعمل-على-تفجير-خزانات-كيميائية-في-سيفيرودونيتسك-لتعيق-تقدم-القوات-الروسية-1063081418.html
الدفاع الروسية: كييف تعمل على تفجير خزانات كيميائية في سيفيرودونيتسك لتعيق تقدم القوات الروسية
الدفاع الروسية: كييف تعمل على تفجير خزانات كيميائية في سيفيرودونيتسك لتعيق تقدم القوات الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن كييف تعمل على تفجير خزانات كيميائية في سيفيرودونيتسك لتعيق تقدم القوات الروسية. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T14:12+0000
2022-06-04T14:12+0000
2022-06-04T14:34+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "القوات الأوكرانية، بعد أن تكبدت خسائر فادحة خلال معارك سيفيرودونيتسك، تراجعت في اتجاه ليسيتشانسك".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة تصل إلى 90% من وحداتها خلال المعارك في سيفيرودونتسيك.وأشارت الوزارة إلى أنه عند الانسحاب من سيفيرودونيتسك، أمر الجيش الأوكراني بتلغيم حاويات تحتوي على أكثر من 100 طن من المواد الكيميائية كحمض النيتريك في مصنع للآزوت.وتابع: في "سلافيانسك، استقر المسلحون الأوكرانيون في المدارس والكليات والمدارس الداخلية، وتم وضع الأسلحة الثقيلة والمركبات المدرعة في مصنع للأعلاف".وأضاف: "قام الجيش الأوكراني في مدرسة في دروزكوفكا بتجهيز نقطة مراقبة، وتم وضع وحدات من القوات الأوكرانية في الأبنية، ولم يتم إجلاء السكان لاستخدامهم كدروع بشرية".
https://arabic.sputniknews.com/20220604/الدفاع-الروسية-إسقاط-طائرة-شحن-أوكرانية-تحمل-أسلحة-غربية-وتدمير-مركز-لتجمع-المرتزقة-الأجانب-1063065094.html
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روسيا
الدفاع الروسية: كييف تعمل على تفجير خزانات كيميائية في سيفيرودونيتسك لتعيق تقدم القوات الروسية
14:12 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 14:34 GMT 04.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن كييف تعمل على تفجير خزانات كيميائية في سيفيرودونيتسك لتعيق تقدم القوات الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "القوات الأوكرانية، بعد أن تكبدت خسائر فادحة خلال معارك سيفيرودونيتسك، تراجعت في اتجاه ليسيتشانسك".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة تصل إلى 90% من وحداتها خلال المعارك في سيفيرودونتسيك.
وأشارت الوزارة إلى أنه عند الانسحاب من سيفيرودونيتسك، أمر الجيش الأوكراني بتلغيم حاويات تحتوي على أكثر من 100 طن من المواد الكيميائية كحمض النيتريك في مصنع للآزوت.
"تستخدم كييف المنازل والمدارس ورياض الأطفال ومرافق البنية التحتية الاجتماعية الأخرى لأغراض عسكرية. على سبيل المثال، في خاركوف، قام القوميون المتطرفون بتجهيز المواقع السكنية بالمدفعية في الشارع "فلكي"، ويحظر على السكان مغادرة شققهم".
وتابع: في "سلافيانسك، استقر المسلحون الأوكرانيون في المدارس والكليات والمدارس الداخلية، وتم وضع الأسلحة الثقيلة والمركبات المدرعة في مصنع للأعلاف".
وأضاف: "قام الجيش الأوكراني في مدرسة في دروزكوفكا بتجهيز نقطة مراقبة، وتم وضع وحدات من القوات الأوكرانية في الأبنية، ولم يتم إجلاء السكان لاستخدامهم كدروع بشرية".