https://arabic.sputniknews.com/20220604/الرئاسة-التركية-نأمل-في-التوصل-إلى-آلية-لحل-أزمة-صادرات-الحبوب-خلال-زيارة-لافروف-إلى-أنقرة-1063094720.html
الرئاسة التركية: نأمل في التوصل إلى آلية لحل أزمة صادرات الحبوب خلال زيارة لافروف إلى أنقرة
الرئاسة التركية: نأمل في التوصل إلى آلية لحل أزمة صادرات الحبوب خلال زيارة لافروف إلى أنقرة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، أن أنقرة تأمل في تحديد آلية لحل أزمة صادرات الحبوب خلال زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المخطط لها... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T19:10+0000
2022-06-04T19:10+0000
2022-06-04T19:10+0000
اقتصاد
العالم
روسيا
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أنقرة - سبوتنيك. وقال قالين، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ستار" التركية: "نحن نأمل خلال زيارة السيد لافروف العمل بسرعة على مختلف جوانب هذه القضية، واتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن للبدء في العملية في إطار بروتوكول محدد ومذكرة تفاهم مشترك".وأضاف، "وحتى إذا اتفقنا حول المسائل الرئيسية، فإن البدء في العملية سيستغرق 3 أو 5 أسابيع على الأرجح". وتابع قائلا: "الوقت يسير ضدنا عندما نفكر في إزالة الألغام، وتجهيز هذا الممر لخروج السفن، ولذلك كلما بدأنا مبكرا كان ذلك أفضل".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال الثلاثاء الماضي، إن الاتحاد الأوروبي وتركيا سيحاولان إخراج 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية في أقرب وقت ممكن من أجل تصديرها إلى الدول المحتاجة.وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل يومي 30 و31 مايو/أيار: "هدفنا هو حماية الأمن الغذائي، وسوف نحققه، بما في ذلك من خلال العمل بالتنسيق الوثيق مع تركيا وتحت رعاية الأمم المتحدة لتصدير 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية في أقرب وقت ممكن لإرسالها إلى البلدان التي تحتاج إليها أكثر".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/بوتين-مشكلة-الغذاء-تطورت-مع-وباء-كورونا-قبل-فترة-طويلة-من-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة--1063049243.html
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اقتصاد, العالم, روسيا
الرئاسة التركية: نأمل في التوصل إلى آلية لحل أزمة صادرات الحبوب خلال زيارة لافروف إلى أنقرة
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، أن أنقرة تأمل في تحديد آلية لحل أزمة صادرات الحبوب خلال زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المخطط لها إلى تركيا.
أنقرة - سبوتنيك. وقال قالين، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ستار" التركية: "نحن نأمل خلال زيارة السيد لافروف العمل بسرعة على مختلف جوانب هذه القضية، واتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن للبدء في العملية في إطار بروتوكول محدد ومذكرة تفاهم مشترك".
وأضاف، "وحتى إذا اتفقنا حول المسائل الرئيسية، فإن البدء في العملية سيستغرق 3 أو 5 أسابيع على الأرجح". وتابع قائلا: "الوقت يسير ضدنا عندما نفكر في إزالة الألغام، وتجهيز هذا الممر لخروج السفن، ولذلك كلما بدأنا مبكرا كان ذلك أفضل".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال الثلاثاء الماضي، إن الاتحاد الأوروبي وتركيا سيحاولان
إخراج 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية في أقرب وقت ممكن من أجل تصديرها إلى الدول المحتاجة.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل يومي 30 و31 مايو/أيار: "هدفنا هو حماية الأمن الغذائي، وسوف نحققه، بما في ذلك من خلال العمل بالتنسيق الوثيق مع تركيا وتحت رعاية الأمم المتحدة لتصدير 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية في أقرب وقت ممكن لإرسالها إلى البلدان التي تحتاج إليها أكثر".