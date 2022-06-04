https://arabic.sputniknews.com/20220604/الرئيس-السابق-لبولندا-يقترح-حل-الاتحاد-الأوروبي-وإنشاء-بديل-له-بدون-المجر-وبلاده-1063078249.html
الرئيس السابق لبولندا يقترح حل الاتحاد الأوروبي وإنشاء بديل له بدون المجر وبلاده
الرئيس السابق لبولندا يقترح حل الاتحاد الأوروبي وإنشاء بديل له بدون المجر وبلاده
اقترح الرئيس البولندي السابق، ليخ فاونسا، حل الاتحاد الأوروبي وإنشائه من جديد، ولكن بدون بولندا والمجر. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T13:19+0000
2022-06-04T13:19+0000
2022-06-04T13:19+0000
العالم
اقتصاد
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وقال فاونسا في مقابلة أجراها مع صحيفة "إنتريا": "إذا وافقت المفوضية الأوروبية على خطة التعافي الوطنية البولندية بعد وباء فيروس كورونا، فستكون نهايته".ونوه فاونسا، المؤسس لنقابة التضامن وزعيمها منذ فترة طويلة "لكنهم لا يستمعون إلي مرة أخرى، وهذه فكرة بسيطة: إذا أردنا الدخول في اتحاد جديد، فعند الدخول، بالإضافة إلى الحقوق يجب أن نتفق مع المسؤوليات. وإعدادها في مثل هذه الطريقة الغريبة التي تحدث اليوم لن يحدث مرة أخرى".يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد وافقت الأربعاء الماضي، على خطة انتعاش للاقتصاد البولندي المتضرر من فيروس كورونا بقيمة إجمالية تزيد عن 35 مليار يورو - 23.9 مليار يورو في شكل منح و 11.5 مليار يورو في شكل قروض في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي للإنعاش والمرونة، بحسب "interia".وتمت الموافقة على خطة بولندا على الرغم من مطالبات الاتحاد الأوروبي المستمرة لوارسو المتعلقة باحترام سيادة القانون.وقالت موسكفا: "في بداية (العملية الخاصة)... قدمنا هذا الوقود مجانًا. في الوقت الحالي، هذه شحنات تجارية من ORLEN".وأضافت: "نقوم بإرسالها على أساس منتظم، مع الحفاظ على أولوية التسليم من السوق البولندية. تدير شركات الوقود في أوكرانيا أمورها. شحناتنا هي استجابة للأزمة، ولكن هذا القطاع منظم جيدًا، لذلك هناك إمكانات سوقية هناك".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/المفوضية-الأوروبية-توافق-على-خطة-لإنعاش-اقتصاد-بولندا-مقابل-35-مليار-يورو-1062973009.html
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العالم, اقتصاد
الرئيس السابق لبولندا يقترح حل الاتحاد الأوروبي وإنشاء بديل له بدون المجر وبلاده
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اقترح الرئيس البولندي السابق، ليخ فاونسا، حل الاتحاد الأوروبي وإنشائه من جديد، ولكن بدون بولندا والمجر.
وقال فاونسا في مقابلة أجراها مع صحيفة "إنتريا": "إذا وافقت المفوضية الأوروبية على خطة التعافي الوطنية البولندية بعد وباء فيروس كورونا، فستكون نهايته".
"ينبغي على الاتحاد الأوروبي، بدلا من المساومة (التفاوض) مع بولندا، أن يتفكك وأن ينشئ في غضون دقيقة مجتمعا جديدا يعتمد على ألمانيا وفرنسا، لكن من دون بولندا والمجر".
ليخ فاونسا
الرئيس البولندي السابق
ونوه فاونسا، المؤسس لنقابة التضامن وزعيمها منذ فترة طويلة "لكنهم لا يستمعون إلي مرة أخرى، وهذه فكرة بسيطة: إذا أردنا الدخول في اتحاد جديد، فعند الدخول، بالإضافة إلى الحقوق يجب أن نتفق مع المسؤوليات. وإعدادها في مثل هذه الطريقة الغريبة التي تحدث اليوم لن يحدث مرة أخرى".
يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد وافقت الأربعاء الماضي
، على خطة انتعاش للاقتصاد البولندي المتضرر من فيروس كورونا بقيمة إجمالية تزيد عن 35 مليار يورو - 23.9 مليار يورو في شكل منح و 11.5 مليار يورو في شكل قروض في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي للإنعاش والمرونة، بحسب "interia"
.
وتمت الموافقة على خطة بولندا على الرغم من مطالبات الاتحاد الأوروبي المستمرة لوارسو المتعلقة باحترام سيادة القانون.
هذا وقالت وزيرة المناخ والبيئة البولندية، آنا موسكفا، في مقابلة مع "BiznesAlert"، إن بولندا توقفت عن تزويد أوكرانيا بالوقود مجانًا، وهي تفعل ذلك الآن مقابل المال.
المفوضية الأوروبية توافق على خطة لإنعاش اقتصاد بولندا مقابل 35 مليار يورو
وأضافت: "نقوم بإرسالها على أساس منتظم، مع الحفاظ على أولوية التسليم من السوق البولندية. تدير شركات الوقود في أوكرانيا أمورها. شحناتنا هي استجابة للأزمة، ولكن هذا القطاع منظم جيدًا، لذلك هناك إمكانات سوقية هناك".