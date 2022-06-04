https://arabic.sputniknews.com/20220604/بوتين-حول-الأسلحة-الأمريكية-المرسلة-إلى-أوكرانيا-طحناها-كالمكسرات-1063087652.html
بوتين حول الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا: طحناها كالمكسرات
بوتين حول الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا: طحناها كالمكسرات
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في لقاء مسجل سيبث غدا، معلقا على قرار واشنطن بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، لقد طحنا هذه الأسلحة كالمكسرات، ودمرنا العشرات... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T16:21+0000
2022-06-04T16:21+0000
2022-06-04T17:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وأكد الرئيس الروسي في تصريحات أدلى بها لقناة "روسيا 1"، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت الأسلحة الأوكرانية وطحنتها كالمكسرات، مؤكدا تدمير العشرات منها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين حول الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا: طحناها كالمكسرات
16:21 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 17:05 GMT 04.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في لقاء مسجل سيبث غدا، معلقا على قرار واشنطن بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، لقد طحنا هذه الأسلحة كالمكسرات، ودمرنا العشرات منها.
وأكد الرئيس الروسي في تصريحات أدلى بها لقناة "روسيا 1"، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت الأسلحة الأوكرانية وطحنتها كالمكسرات، مؤكدا تدمير العشرات منها.
"أنظمة دفاعاتنا الجوية تطحنها (الأسلحة الأوكرانية) كالمكسرات.. لقد تم تدمير العشرات".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي