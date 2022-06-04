https://arabic.sputniknews.com/20220604/مجلة-تقارن-بين-إمكانات-سو-57-وإف-14-في-حرب-إيرانية-مفترضة-1063076870.html

مجلة تقارن بين إمكانات "سو 57" و"إف 14" في "حرب إيرانية" مفترضة

مجلة تقارن بين إمكانات "سو 57" و"إف 14" في "حرب إيرانية" مفترضة

سلطت مجلة متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري الضوء على أحد الأفلام الأمريكية الهوليوودية، حيث ظهر في الفيلم اشتباك بين مقاتلتين روسية وأمريكية في صراع بدولة افترضت... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T13:04+0000

2022-06-04T13:04+0000

2022-06-04T13:04+0000

رصد عسكري

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103028/53/1030285358_0:60:1200:735_1920x0_80_0_0_4aa054ffe6ad693e0f2b79837ecaf585.jpg

وتظهر مشاهد فيلم "Top Gun-Maverick" قيام كل من توم كروز وصديقه بإسقاط مقاتلتين من طراز "سو 57"، خلال قيادتهما طائرات "إف 14" خلال اشتباك "جو جو"، حيث أكدت المجلة أن هذه المشاهد لا تتعدى المشاهد الخيالية لأن الواقع مختلف تماما.وعلى الرغم من أن مشاهد الفيلم أظهر قدرات "سو 57" الفائقة بالمناورة، بحسب المجلة، إلا أن الطيارين استطاعا إسقاط المقاتلات المصنعة في روسيا، على الرغم من قيادتهم مقاتلات "إف 14" تم إظهارها على أنها أكثر رشاقة بحسب وصف "ميلتاري واتش". الأمر الذي جعل "هذا الإنجاز يبدو أكثر تميزا"، على الرغم من تأكيد كبار الضباط أن المقاتلتين تفصل بينهما أجيال من الزمن في ساحة المعركة الحديثة.الحقيقة مختلفة تماما عن عالم الخيال "الهوليوودي"أكدت المجلة المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري أن المعركة بين "سو 57" و"أف 14" ستنتهي بشكل مختلف تماما، عن ذلك الذي عرض في فيلم "Top Gun: Maverick"، ​​ومن المؤكد أنها ستحدث في ما وراء النطاقات المرئية، أي أن "إف 14" ستتدمر قبل أن تستطيع رصد مقاتلة "سو 57" والاشتباك معها.المقاتلة الأمريكية ستكون "عمياء"أكدت المجلة أن الفجوة التكنولوجية الهائلة بين المقاتلات ونظام الحرب الإلكترونية المتقدم التي زودت بها "سو 57" مع رادار "AESA"، من المرجح أن تترك "إف 14" بحالة عمى وبالتالي أكثر عرضة للاستهداف في المدى.تستفيد طائرة "إف 16" من تطوير صاروخ إيراني جديد "Fakour 90"، بمدى يقدر بـ 250-300 كيلومتر ورأس حربي كبير يزيد عن 50 كيلوغراما، مما قد يسمح لها بالتهديد، لكن مقاتلات "سو 57" لديها صواريخ طويلة المدة تصل إلى 400 كيلومتر، أي أن قدرات "إف 14" سيتم إبطالها إلى حد بعيد.أشارت المجلة إلى حقيقة أخرى تدحض رواية الفيلم الخيالية، وهي الارتفاع التشغيلي العالي للطائرة "سو 57" وأداء الطيران الفائق في كل مكان، الذي سيؤثر على "إف 14"، ويؤدي إلى مشاركة من جانب واحد تمامًا في المعركة، أي أن "سو 57" ستستهدف المقاتلة الأمريكية ببساطة بدون اشتباك.وأشارت المجلة إلى أنه مع عدم توقع تقاعد المقاتلات الإيرانية من طراز "إف 14" في المستقبل المنظور، والاستمرار في ترقيتها محليًا، إلا أن روسيا تستمر بإنتاج وتطوير مقاتلة "سو 57" بمعدل متسارع.ونوهت المجلة إلى أنه على الرغم من أن إيران لا تمتلك حاليا مقاتلات "سو 57"، لكن "قد يتغير هذا قريبا لأن روسيا الآن ليست فقط أكثر استعدادا لبيعها المقاتلات، لكن التهديد المحتمل بشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية يستمر في النمو مع تحرك الدولة الإيرانية لتسريع برنامجها النووي"، خصوصا في أعقاب انسحاب إدارة دونالد ترامب من جهة واحدة من الاتفاق النووي.

https://arabic.sputniknews.com/20220603/صحيفة-مقاتلات-صينية-تقدم-تحية-مزعجة-وخطيرة-لطائرات-استطلاع-كندية-على-حدود-كوريا-الشمالية--1063048310.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, العالم