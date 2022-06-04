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جسم غريب يشبه قنديل البحر يدخل الغلاف الجوي.. فيديو
جسم غريب يشبه قنديل البحر يدخل الغلاف الجوي.. فيديو
اخترق جسم غامض يشبه قنديل البحر الغلاف الجوي، الأمر الذي ترك سكان المنطقة التي ظهر فيها في حالة ذهول. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T17:47+0000
2022-06-04T17:47+0000
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وأظهر مقطع مصور نشرته صحيفة "ذا صن" جسما غامضا يلوح في الغلاف الجوي بمنطقة "أمور أوبلاست" الروسية.وتسبب الجسم المتوهج الذي ظهر بشكل مفاجئ في السماء، في ذهول السكان المحليين.يمكن سماع صوت صبي صغير مع أصدقائه يعبر عن تعجبه من الجسم الغريب وهو يشير إلى السماء المرصعة بالنجوم.
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جسم غريب يشبه قنديل البحر يدخل الغلاف الجوي.. فيديو

17:47 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / Karl-Josef Hildenbrandمذنب "نيو ويز" (NEOWISE)، 12 يوليو 2020 في  ألمانيا
مذنب نيو ويز (NEOWISE)، 12 يوليو 2020 في  ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / Karl-Josef Hildenbrand
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اخترق جسم غامض يشبه قنديل البحر الغلاف الجوي، الأمر الذي ترك سكان المنطقة التي ظهر فيها في حالة ذهول.
وأظهر مقطع مصور نشرته صحيفة "ذا صن" جسما غامضا يلوح في الغلاف الجوي بمنطقة "أمور أوبلاست" الروسية.
وتسبب الجسم المتوهج الذي ظهر بشكل مفاجئ في السماء، في ذهول السكان المحليين.
يمكن سماع صوت صبي صغير مع أصدقائه يعبر عن تعجبه من الجسم الغريب وهو يشير إلى السماء المرصعة بالنجوم.
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