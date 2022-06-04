https://arabic.sputniknews.com/20220604/جسم-غريب-يشبه-قنديل-البحر-يدخل-الغلاف-الجوي-فيديو-1063091135.html
جسم غريب يشبه قنديل البحر يدخل الغلاف الجوي.. فيديو
جسم غريب يشبه قنديل البحر يدخل الغلاف الجوي.. فيديو
اخترق جسم غامض يشبه قنديل البحر الغلاف الجوي، الأمر الذي ترك سكان المنطقة التي ظهر فيها في حالة ذهول. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T17:47+0000
2022-06-04T17:47+0000
2022-06-04T17:47+0000
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وأظهر مقطع مصور نشرته صحيفة "ذا صن" جسما غامضا يلوح في الغلاف الجوي بمنطقة "أمور أوبلاست" الروسية.وتسبب الجسم المتوهج الذي ظهر بشكل مفاجئ في السماء، في ذهول السكان المحليين.يمكن سماع صوت صبي صغير مع أصدقائه يعبر عن تعجبه من الجسم الغريب وهو يشير إلى السماء المرصعة بالنجوم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
جسم غريب يشبه قنديل البحر يدخل الغلاف الجوي.. فيديو
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اخترق جسم غامض يشبه قنديل البحر الغلاف الجوي، الأمر الذي ترك سكان المنطقة التي ظهر فيها في حالة ذهول.
وأظهر مقطع مصور نشرته صحيفة "ذا صن" جسما غامضا يلوح في الغلاف الجوي بمنطقة "أمور أوبلاست" الروسية.
وتسبب الجسم المتوهج الذي ظهر بشكل مفاجئ في السماء، في ذهول السكان المحليين.
يمكن سماع صوت صبي صغير مع أصدقائه يعبر عن تعجبه من الجسم الغريب وهو يشير إلى السماء المرصعة بالنجوم.