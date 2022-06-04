https://arabic.sputniknews.com/20220604/رئيس-البرلمان-العربي-يدين-استهداف-قوات-حفظ-السلام-المصرية-في-مالي-1063102332.html
رئيس البرلمان العربي يدين استهداف قوات حفظ السلام المصرية في مالي
رئيس البرلمان العربي يدين استهداف قوات حفظ السلام المصرية في مالي
أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي استهداف قوات حفظ السلام المصرية في مالي، ما أدى إلى مقتل ضابطي صف وإصابة جندي، إثر انفجار عبوة ناسفة يدوية... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T22:13+0000
2022-06-04T22:13+0000
2022-06-04T22:13+0000
البرلمان العربي
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وعبر العسومي فى بيان له اليوم عن تقديره لجهود القوات المصرية المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وما تبذله من تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين ومكافحة الإرهاب.وأكد العسومي وقوف البرلمان العربي مع مصر، معرباً عن خالص العزاء وصادق المواساة لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي يدين استهداف قوات حفظ السلام المصرية في مالي
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أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي استهداف قوات حفظ السلام المصرية في مالي، ما أدى إلى مقتل ضابطي صف وإصابة جندي، إثر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع وسط البلاد.
وعبر العسومي فى بيان له اليوم عن تقديره لجهود القوات المصرية
المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وما تبذله من تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين ومكافحة الإرهاب.
وأكد العسومي وقوف البرلمان العربي مع مصر، معرباً عن خالص العزاء وصادق المواساة لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً.