https://arabic.sputniknews.com/20220604/رجل-سعودي-يعرض-الزواج-على-آمبر-هيرد-عبر-انستغرام-1063090898.html
رجل سعودي يعرض الزواج على آمبر هيرد عبر انستغرام
رجل سعودي يعرض الزواج على آمبر هيرد عبر انستغرام
عرض رجل سعودي الزواج من آمبر هيرد بعد أن خسرت الممثلة الأمريكية قضيتها ضد زوجها السابق جوني ديب. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T17:42+0000
2022-06-04T17:42+0000
2022-06-04T17:42+0000
العالم
جوني ديب
آمبر هيرد
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وفي مذكرة صوتية نُشرت على حساب هيرد الرسمي على انستغرام، وعد الرجل السعودي الممثلة الأمريكية بأن يملأ حياتها بالفرح والسعادة، وفقا لموقع "gulfnews".وقال في تسجيل صوتي: "آمبر ... بما أن جميع الأبواب تغلق عليك، فليس لديك أحد سواي لرعايتك. لقد لاحظت أن بعض الناس يكرهونك ويتنمرون عليك، لذلك قررت الزواج منك. بارك الله فينا جميعا. أنت نعمة لكن الناس لا يقدرون ذلك. أنا أفضل من ذلك الرجل العجوز".وحصدت الملاحظة الصوتية ما يقرب من 100 ألف مشاهدة، بعد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في غضون 14 ساعة.وكان الممثل الأمريكي جوني ديب قد كسب دعوى تشهير رفعها ضد هيرد بعد أن وجدت هيئة المحلفين أنها شوهت سمعته على مدار عدة أعوام، حيث منحت هيئة المحلفين نجم هوليود 15 مليون دولار كتعويض.من جهة ثانية، فازت آمبر هيرد أيضا بجزء من قضية التشهير التي رفعتها ضد جوني ديب بسبب مقالات في صحيفة مملوكة للقطاع الخاص، وصف فيها محامي ديب السابق مزاعمها عن العنف المنزلي بأنها خدعة، حيث منحت هيئة المحلفين هيرد مبلغ 2 مليون دولار كتعويض.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/ظهور-محامية-جوني-ديب-مع-حبيبها-يخيب-آمال-محبي-نجم-هوليود-1063079749.html
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العالم, جوني ديب, آمبر هيرد
رجل سعودي يعرض الزواج على آمبر هيرد عبر انستغرام
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عرض رجل سعودي الزواج من آمبر هيرد بعد أن خسرت الممثلة الأمريكية قضيتها ضد زوجها السابق جوني ديب.
وفي مذكرة صوتية نُشرت على حساب هيرد الرسمي على انستغرام، وعد الرجل السعودي الممثلة الأمريكية بأن يملأ حياتها بالفرح والسعادة، وفقا لموقع "gulfnews
".
وقال في تسجيل صوتي: "آمبر ... بما أن جميع الأبواب تغلق عليك، فليس لديك أحد سواي لرعايتك. لقد لاحظت أن بعض الناس يكرهونك ويتنمرون عليك، لذلك قررت الزواج منك. بارك الله فينا جميعا. أنت نعمة لكن الناس لا يقدرون ذلك. أنا أفضل من ذلك الرجل العجوز".
وحصدت الملاحظة الصوتية ما يقرب من 100 ألف مشاهدة، بعد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في غضون 14 ساعة.
وكان الممثل الأمريكي جوني ديب قد كسب دعوى تشهير رفعها ضد هيرد بعد أن وجدت هيئة المحلفين أنها شوهت سمعته على مدار عدة أعوام، حيث منحت هيئة المحلفين نجم هوليود 15 مليون دولار كتعويض.
من جهة ثانية، فازت آمبر هيرد أيضا بجزء من قضية التشهير التي رفعتها ضد جوني ديب بسبب مقالات في صحيفة مملوكة للقطاع الخاص، وصف فيها محامي ديب السابق مزاعمها عن العنف المنزلي بأنها خدعة، حيث منحت هيئة المحلفين هيرد مبلغ 2 مليون دولار كتعويض.