https://arabic.sputniknews.com/20220604/زاخاروفا-حول-فضيحة-تسريب-مراسلات-رئيس-المخابرات-السرية-البريطانية-لهذا-السبب-حظرتم-آر-تي-1063086682.html

زاخاروفا حول فضيحة تسريب مراسلات رئيس المخابرات السرية البريطانية: لهذا السبب حظرتم "آر تي"؟

زاخاروفا حول فضيحة تسريب مراسلات رئيس المخابرات السرية البريطانية: لهذا السبب حظرتم "آر تي"؟

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على فضيحة تسريب مراسلات الرئيس السابق لجهاز المخابرات السرية في بريطانيا، والتي تسببت بحدوث أزمة في... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T16:18+0000

2022-06-04T16:18+0000

2022-06-04T16:43+0000

روسيا

العالم

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ونشرت المتحثة باسم الخارجية الروسية على قناتها في تلغرام تعليقا حول الفضيحة التي اندلعت في بريطانيا على خلفية نشر مراسلات الرئيس السابق لجهاز المخابرات السرية في بريطانيا "MI6" ريتشارد ديرلوف، والتي ناقشت تغيير رئيسة الوزراء السابقة واستبدالها ببوريس جونسون، من أجل تسريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ونشر مشروع "The Grayzone"، رسائل كبار المسؤولين البريطانيين الذين سلطوا الضوء على استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، حيث "أصبح من الواضح أن ديرلوف قد تواطأ مع أعضاء الحكومة لتصيب بوريس جونسون بدلا من ماي "غير المناسبة" وتسريع عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".أشارت زاخاروفا إلى أنه في 2018-2019 ، أجرت لندن مفاوضات طويلة وصعبة مع بروكسل حول معايير "الطلاق من الاتحاد الأوروبي"، واعتقد مجموعة من المسؤولين الأمنيين بقيادة ديرلوف أن ماي كانت بطيئة للغاية، وأن خطتها كانت ضعيفة للغاية، وأرادوا استبدالها. وتنص إحدى الرسائل صراحةً على أنها "يجب أن ترحل".لفتت زاخاروفا الانتباه إلى رسائل مستشار وزارة الدفاع البريطانية، جويديون برين، الذي كتب أنه متورط في محاولات لتعطيل اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الذي تعده رئيسة الوزراء، وقالت مقتبسة من الرسائل المسربة:وشددت زاخاروفا، عللا أن كل هذا "لا يتناسب حقا" مع المثل الديمقراطية المفترضة للملكية البرلمانية، وأضافت أن العملية برمتها لتغيير رئيسة مجلس الوزراء برعاية "الأموال القديمة"، المتجسدة بتيموثي وماري كلود، الأرستقراطيين اللذين استقرا في ملاذ من التهرب الضريبي في جزيرة جيرسي في العقود الأخيرة.وأشارت زاخاروفا إلى أن وزير الخزانة ريشي سوناك ووزيرة الخارجية الحالية ليز تروس، كانا من بين المرشحين لمنصب رئيس الحكومة.وفقا لزاخاروفا، فقد سارع ديرلاف والخبراء البريطانيون الذين استدرجهم إلى اتهام روسيا على الفور بـ"التسريب"، حيث قالت:تم الكشف مؤخرا عن مراسلات لرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني ريتشارد ديرلوف، مع موظفين رفيعي المستوى في السلطة داخل الحكومة البريطانية وبعض النشطاء، الأمر الذي تسبب بفضيحة مدوية في لندن. وقعت الأحداث على خلفية مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2019. ووفقا لعدد من مسؤولي الأمن بقيادة ديرلوف، فإن رئيسة الوزراء بالوكالة آنذاك تيريزا ماي كانت "بطيئة جدا وخطتها ناعمة للغاية"، ومن الضروري استبدالها. وتضمنت المراسلات؛ ملاحظة كتبها متشار وزارة الدفاع البريطانية، غويثيان برينس، جاء فيها: "في الوقت الحالي، أشارك في محاولاتنا "لإنهاء" الاتفاق الرهيب بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والذي تعده رئيسة الوزراء ماي..". وهناك عبارة أخرى من المراسلات: "إذا لزم الأمر، وتمت إزالة رئيسة الوزراء هذه وحل محلها شخص مناسب (لا يتماشى بشكل جيد مع المثل الديمقراطية للملكية البرلمانية البريطانية، لنكن صادقين)". ونتيجة للإجراءات السياسية، فشلت تيريزا ماي، في خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني، وبالتالي في المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي.

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