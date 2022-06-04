https://arabic.sputniknews.com/20220604/كاشفا-سبب-إفشال-الانتخاباتباشاغا-لتداول-سلمي-للسلطة-عبر-إجراء-الاستحقاقين-البرلماني-والرئاسي-1063075352.html
كاشفا سبب إفشال الانتخابات.. باشاغا: لتداول سلمي للسلطة عبر إجراء الاستحقاقين البرلماني والرئاسي
كاشفا سبب إفشال الانتخابات.. باشاغا: لتداول سلمي للسلطة عبر إجراء الاستحقاقين البرلماني والرئاسي
كشف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، اليوم السبت، سبب إفشال الانتخابات الماضية التي كانت من المقرر أن تجرى في 24 ديسمبر/ كانون الأول... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T12:41+0000
2022-06-04T12:41+0000
2022-06-04T12:44+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال باشاغا، في كلمة له أمام عدد من أهالي وقيادات ونخب مدينة مصراتة، إن ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في انتخابات ديسمبر الماضي وتجاوزه تعهد جنيف وعدم الالتزام بقوانين مجلس النواب أدى إلى إفشال الانتخابات"، مؤكدا التزامه بالتدوال السلمي للسطلة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.واتهم باشاغا منافسيه بالعمل من أجل مصالحهم الخاصة فقط، دون أي اهتمام بالوطن، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية فقط ستكون كارثة على البلاد ويجب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.وأكد أن "المجتمع الدولي لم يكن راضيا على المصالحة مع إخوتنا في الوطن والاتفاق الليبي-الليبي"، مضيفا أن "الخطوة باتجاه إخوتنا الذين كنا متخاصمين معهم كانت خطوة مهمة وأنا فخور بها".وفي وقت سابق أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي يتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقراً لحكومته، أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات في بلاده ستنطلق اعتبارا من شهر يونيو/حزيران الجاري، على أن تعقد الانتخابات نهاية العام.وقال الدبيبة: "سننطلق في إجراءات الانتخابات البرلمانية من شهر حزيران/يونيو القادم على أن تجرى نهاية هذا العام"، مضيفاً أن "هناك دولا معينة تمنع إقامة الانتخابات في ليبيا وخصوصا البرلمانية ومن يعطل الدستور أشخاص وكيانات بعينها".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/-الدبيبة-إغلاق-حقول-النفط-تدمير-للاقتصاد-الليبي-وضياع-لفرصة-ارتفاع-أسعار-النفط-1062958005.html
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أخبار ليبيا اليوم
كاشفا سبب إفشال الانتخابات.. باشاغا: لتداول سلمي للسلطة عبر إجراء الاستحقاقين البرلماني والرئاسي
12:41 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 04.06.2022) تابعنا عبر
كشف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، اليوم السبت، سبب إفشال الانتخابات الماضية التي كانت من المقرر أن تجرى في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مؤكدا التزامه بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وقال باشاغا، في كلمة له أمام عدد من أهالي وقيادات ونخب مدينة مصراتة، إن ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في انتخابات ديسمبر الماضي وتجاوزه تعهد جنيف وعدم الالتزام بقوانين مجلس النواب أدى إلى إفشال الانتخابات"، مؤكدا التزامه بالتدوال السلمي للسطلة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
واتهم باشاغا منافسيه بالعمل من أجل مصالحهم الخاصة فقط، دون أي اهتمام بالوطن، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية فقط ستكون كارثة على البلاد ويجب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
وأكد أن "المجتمع الدولي لم يكن راضيا على المصالحة مع إخوتنا في الوطن والاتفاق الليبي-الليبي"، مضيفا أن "الخطوة باتجاه إخوتنا الذين كنا متخاصمين معهم كانت خطوة مهمة وأنا فخور بها".
وختم باشاغا بالقول: "إذا أراد ممثلو بركان الغضب أي منصب وزاري عليهم الاتفاق فيما بينهم جميعا وتقديم شخصية تمثلهم"، متابعا: "نتحاور مع الجميع ونرفض تقاسم السلطة بقوة السلاح".
وفي وقت سابق أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة
، الذي يتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقراً لحكومته، أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات في بلاده ستنطلق اعتبارا من شهر يونيو/حزيران الجاري، على أن تعقد الانتخابات نهاية العام.
وقال الدبيبة: "سننطلق في إجراءات الانتخابات البرلمانية من شهر حزيران/يونيو القادم على أن تجرى نهاية هذا العام"، مضيفاً أن "هناك دولا معينة تمنع إقامة الانتخابات في ليبيا وخصوصا البرلمانية ومن يعطل الدستور أشخاص وكيانات بعينها".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.