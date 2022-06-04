https://arabic.sputniknews.com/20220604/لافروف-حول-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-كييف-ورقة-مساومة-لا-يسمح-لها-الغرب-بالتفاوض-1063096800.html
لافروف حول المحادثات بين روسيا وأوكرانيا: كييف "ورقة مساومة" لا يسمح لها الغرب بالتفاوض
لافروف حول المحادثات بين روسيا وأوكرانيا: كييف "ورقة مساومة" لا يسمح لها الغرب بالتفاوض
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالتفاوض مع روسيا. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T19:49+0000
2022-06-04T19:49+0000
2022-06-04T19:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح لافروف خلال مقابلة مع إذاعة وتلفزيون جمهورية صرب البوسنة "صربسكا" حول آفاق مفاوضات السلام مع كييف، "الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالتفاوض، قبل شهرين بدا أن أوكرانيا تقدمت باقتراح حول كيفية حل هذه القضية ولكن منع الغرب الأوكرانيين من مواصلة هذه العملية، وشددوا موقفهم". وأشار لافروف إلى أن، "مثل هذه الكلمات قالها رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وبعض السياسيين في الولايات المتحدة: "يجب هزيمة روسيا وبوتين في ساحة المعركة".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/لافروف-خطط-واشنطن-ولندن-لتقديم-راجمات-صواريخ-إلى-كييف-محفوفة-بالمخاطر--1063094994.html
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روسيا, العالم
لافروف حول المحادثات بين روسيا وأوكرانيا: كييف "ورقة مساومة" لا يسمح لها الغرب بالتفاوض
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالتفاوض مع روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح لافروف خلال مقابلة
مع إذاعة وتلفزيون جمهورية صرب البوسنة "صربسكا" حول آفاق مفاوضات السلام مع كييف، "الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالتفاوض، قبل شهرين بدا أن أوكرانيا تقدمت باقتراح حول كيفية حل هذه القضية ولكن منع الغرب الأوكرانيين من مواصلة هذه العملية، وشددوا موقفهم".
"أوكرانيا هي ورقة مساومة، وأداة يتم التلاعب بها بشكل أساسي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.. حلف الناتو والاتحاد الأوروبي اللذان فقدا استقلالهما منذ فترة طويلة مطيعان لهما تماما.. إنهم يسيطرون على الأوكرانيين كأداة من أجل احتواء بلدنا أو كما يقولون الآن من أجل إنهاكها وهزيمة روسيا في ساحة المعركة".
وأشار لافروف إلى أن، "مثل هذه الكلمات قالها رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وبعض السياسيين في الولايات المتحدة: "يجب هزيمة روسيا وبوتين في ساحة المعركة".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.