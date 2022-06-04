https://arabic.sputniknews.com/20220604/لوكاشينكو-يعرض-على-غوتيريش-إمدادات-من-الحبوب-الأوكرانية-عبر-بيلاروس-1063062686.html
لوكاشينكو يعرض على غوتيريش إمدادات من الحبوب الأوكرانية عبر بيلاروس
لوكاشينكو يعرض على غوتيريش إمدادات من الحبوب الأوكرانية عبر بيلاروس
بحث الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال محادثة هاتفية أمس الجمعة، آخر المستجدات على الصعيد الدولي. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T07:56+0000
2022-06-04T07:56+0000
2022-06-04T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال لوكاشينكو إن بلاده مستعدة لتسليم الحبوب الأوكرانية عبر أراضي الجمهورية إلى موانئ دول البلطيق. وفي الوقت ذاته، فإن الجانب البيلاروسي مستعد لتخصيص كل القدرات اللازمة لشحن الحبوب بالسكك الحديدية.واقترح لوكاشينكو على الأمين العام للأمم المتحدة طرح الموضوع على طاولة المفاوضات بمشاركة ممثلين عن بيلاروس وأوكرانيا ودول البلطيق لحل المشاكل بأسرع وقت ممكن.بدوره، طلب الأمين العام للأمم المتحدة بضعة أيام لمناقشة هذه المسألة مع قيادة الدول الأخرى وتحديد شروط توريد الحبوب الأوكرانية عبر بيلاروس إلى الأسواق الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/لوكاشينكو-يتوجه-إلى-روسيا-في-زيارة-عمل-1062472769.html
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العالم
لوكاشينكو يعرض على غوتيريش إمدادات من الحبوب الأوكرانية عبر بيلاروس
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بحث الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال محادثة هاتفية أمس الجمعة، آخر المستجدات على الصعيد الدولي.
وقال لوكاشينكو إن بلاده مستعدة لتسليم الحبوب الأوكرانية عبر أراضي الجمهورية إلى موانئ دول البلطيق. وفي الوقت ذاته، فإن الجانب البيلاروسي مستعد لتخصيص كل القدرات اللازمة لشحن الحبوب بالسكك الحديدية.
واقترح لوكاشينكو على الأمين العام للأمم المتحدة طرح الموضوع على طاولة المفاوضات بمشاركة ممثلين عن بيلاروس وأوكرانيا ودول البلطيق لحل المشاكل بأسرع وقت ممكن.
بدوره، طلب الأمين العام للأمم المتحدة بضعة أيام لمناقشة هذه المسألة مع قيادة الدول الأخرى وتحديد شروط توريد الحبوب الأوكرانية عبر بيلاروس إلى الأسواق الدولية.