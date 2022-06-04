عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/لوكاشينكو-يعرض-على-غوتيريش-إمدادات-من-الحبوب-الأوكرانية-عبر-بيلاروس-1063062686.html
لوكاشينكو يعرض على غوتيريش إمدادات من الحبوب الأوكرانية عبر بيلاروس
لوكاشينكو يعرض على غوتيريش إمدادات من الحبوب الأوكرانية عبر بيلاروس
بحث الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال محادثة هاتفية أمس الجمعة، آخر المستجدات على الصعيد الدولي. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T07:56+0000
2022-06-04T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761310_0:248:2761:1801_1920x0_80_0_0_c350e7ec48ea6e581ba1060e6e34757d.jpg
وقال لوكاشينكو إن بلاده مستعدة لتسليم الحبوب الأوكرانية عبر أراضي الجمهورية إلى موانئ دول البلطيق. وفي الوقت ذاته، فإن الجانب البيلاروسي مستعد لتخصيص كل القدرات اللازمة لشحن الحبوب بالسكك الحديدية.واقترح لوكاشينكو على الأمين العام للأمم المتحدة طرح الموضوع على طاولة المفاوضات بمشاركة ممثلين عن بيلاروس وأوكرانيا ودول البلطيق لحل المشاكل بأسرع وقت ممكن.بدوره، طلب الأمين العام للأمم المتحدة بضعة أيام لمناقشة هذه المسألة مع قيادة الدول الأخرى وتحديد شروط توريد الحبوب الأوكرانية عبر بيلاروس إلى الأسواق الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/لوكاشينكو-يتوجه-إلى-روسيا-في-زيارة-عمل-1062472769.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761310_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_2ebc9b109e8858ab365d943674bde867.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

لوكاشينكو يعرض على غوتيريش إمدادات من الحبوب الأوكرانية عبر بيلاروس

07:56 GMT 04.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بحث الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال محادثة هاتفية أمس الجمعة، آخر المستجدات على الصعيد الدولي.
وقال لوكاشينكو إن بلاده مستعدة لتسليم الحبوب الأوكرانية عبر أراضي الجمهورية إلى موانئ دول البلطيق. وفي الوقت ذاته، فإن الجانب البيلاروسي مستعد لتخصيص كل القدرات اللازمة لشحن الحبوب بالسكك الحديدية.
واقترح لوكاشينكو على الأمين العام للأمم المتحدة طرح الموضوع على طاولة المفاوضات بمشاركة ممثلين عن بيلاروس وأوكرانيا ودول البلطيق لحل المشاكل بأسرع وقت ممكن.
بدوره، طلب الأمين العام للأمم المتحدة بضعة أيام لمناقشة هذه المسألة مع قيادة الدول الأخرى وتحديد شروط توريد الحبوب الأوكرانية عبر بيلاروس إلى الأسواق الدولية.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
لوكاشينكو يتوجه إلى روسيا في زيارة عمل
20 مايو, 12:05 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала