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مشاركة طيار قطري في احتفالات اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا
مشاركة طيار قطري في احتفالات اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا
شارك طيار قطري في العرض الجوي بمناسبة احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا على العرش منذ 70 عاما. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T16:10+0000
2022-06-04T16:10+0000
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وأفاد موقع "الشرق"، أن النقيب عبدالله الخليفي شارك ضمن ثلاثة من طياري سرب تايفون المشترك بين سلاح الجو الأميري وسلاح الجو الملكي البريطاني.جاء ذلك بعد أن أعادت سفارة دولة قطر في المملكة المتحدة، تغريدة نشرها السرب 12 (سرب تايفون المشترك) على حسابه الرسمي، أشارت إلى أن ثلاثة من طياريها حلقوا فوق قصر باكنغهام خلال عرض اليوبيل البلاتيني للملكة، وذلك بمشاركة الطيار القطري، النقيب عبدالله الخليفي.وشاركت في العرض 15 طائرة من طراز تايفون لتشكل معا رسم رقم 70 في السماء في إشارة إلى جلوس الملكة على العرش البريطاني 70 عاما، والتي تعد أطول فترة حكم في تاريخ المملكة.وقال الخليفي "بعد التدريب معهم على مدار العامين الماضيين، كان من دواعي سروري أن نحلق جنبا إلى جنب مع زملائي في سلاح الجو الملكي البريطاني خلال العرض الجوي".ويعد سرب 12، أحدث سرب تايفون في المملكة المتحدة، وحدة فريدة مشتركة بين سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الأميري القطري ومقره في سلاح الجو الملكي البريطاني كونينغسبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/العائلة-المالكة-في-المملكة-المتحدة-تطل-من-شرفة-اليوبيل-دون-ميغان-وهاري--1063003065.html
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العالم, العالم العربي, الملكة, قطر, اليوبيل

مشاركة طيار قطري في احتفالات اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا

16:10 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / Joe Giddens / Poolملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في ساندرينغهام هاوس، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في ساندرينغهام هاوس، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / Joe Giddens / Pool
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شارك طيار قطري في العرض الجوي بمناسبة احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا على العرش منذ 70 عاما.
وأفاد موقع "الشرق"، أن النقيب عبدالله الخليفي شارك ضمن ثلاثة من طياري سرب تايفون المشترك بين سلاح الجو الأميري وسلاح الجو الملكي البريطاني.
جاء ذلك بعد أن أعادت سفارة دولة قطر في المملكة المتحدة، تغريدة نشرها السرب 12 (سرب تايفون المشترك) على حسابه الرسمي، أشارت إلى أن ثلاثة من طياريها حلقوا فوق قصر باكنغهام خلال عرض اليوبيل البلاتيني للملكة، وذلك بمشاركة الطيار القطري، النقيب عبدالله الخليفي.
الملكة اليزابيث الأم ملكة بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
العائلة المالكة في المملكة المتحدة تطل من شرفة "اليوبيل" دون ميغان وهاري
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وشاركت في العرض 15 طائرة من طراز تايفون لتشكل معا رسم رقم 70 في السماء في إشارة إلى جلوس الملكة على العرش البريطاني 70 عاما، والتي تعد أطول فترة حكم في تاريخ المملكة.
وقال الخليفي "بعد التدريب معهم على مدار العامين الماضيين، كان من دواعي سروري أن نحلق جنبا إلى جنب مع زملائي في سلاح الجو الملكي البريطاني خلال العرض الجوي".
ويعد سرب 12، أحدث سرب تايفون في المملكة المتحدة، وحدة فريدة مشتركة بين سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الأميري القطري ومقره في سلاح الجو الملكي البريطاني كونينغسبي.
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