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نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يكشف خطط التنمية للمنطقة حتى 2025
نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يكشف خطط التنمية للمنطقة حتى 2025
أكد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المصرية لشئون الاستثمار والترويج، وليد جمال الدين، أن رؤية الهيئة في الفترة من عام 2020 حتى 2025 تركز على التنمية... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T05:02+0000
2022-06-04T05:02+0000
قناة السويس
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وأوضح في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن الهيئة تركز في خطتها الاستراتيجية على الأبعاد الاجتماعية، البيئية، والاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات ومتطلبات الاستثمار في المنطقة.وأشار جمال الدين إلى أن الهيئة تضم 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية منها منطقتي شرق بورسعيد والسخنة المتكاملتين، حيث ملاصقة الميناء والمناطق اللوجستية بالقرب من المنطقة الصناعية.وكشف نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لتسهيل وتيسير مناخ الأعمال من خلال إصدار قرارات وتشريعات من شأنها إزالة أية معوقات أمام المستثمرين.وأصدرت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المصرية دليلا جمركيا خاصا بالمنطقة وقواعد خاصة للاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة والعمل بنظام الإفراج المسبق للشحنات بالموانئ التابعة، مع خضوع الهيئة للضريبة صفر للسلع والخدمات والأنشطة المقدمة وغيرها من الحوافز التي تعمل على استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق التنمية المنشودة، حسب قوله.
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قناة السويس

نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يكشف خطط التنمية للمنطقة حتى 2025

05:02 GMT 04.06.2022
© Photoنائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المصرية لشئون الاستثمار والترويج وليد جمال الدين
نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المصرية لشئون الاستثمار والترويج وليد جمال الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
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أكد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المصرية لشئون الاستثمار والترويج، وليد جمال الدين، أن رؤية الهيئة في الفترة من عام 2020 حتى 2025 تركز على التنمية المستدامة والقطاعات المستهدفة التي تحقق هذه التنمية. مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية مصر 2030.
وأوضح في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن الهيئة تركز في خطتها الاستراتيجية على الأبعاد الاجتماعية، البيئية، والاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات ومتطلبات الاستثمار في المنطقة.
وأشار جمال الدين إلى أن الهيئة تضم 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية منها منطقتي شرق بورسعيد والسخنة المتكاملتين، حيث ملاصقة الميناء والمناطق اللوجستية بالقرب من المنطقة الصناعية.
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
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وكشف نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لتسهيل وتيسير مناخ الأعمال من خلال إصدار قرارات وتشريعات من شأنها إزالة أية معوقات أمام المستثمرين.
وأصدرت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المصرية دليلا جمركيا خاصا بالمنطقة وقواعد خاصة للاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة والعمل بنظام الإفراج المسبق للشحنات بالموانئ التابعة، مع خضوع الهيئة للضريبة صفر للسلع والخدمات والأنشطة المقدمة وغيرها من الحوافز التي تعمل على استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق التنمية المنشودة، حسب قوله.
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