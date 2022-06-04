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https://arabic.sputniknews.com/20220604/وزير-الخارجية-البيلاروسي-يجري-محادثة-هاتفية-مع-نظيره-التركي--1063071100.html
وزير الخارجية البيلاروسي يجري محادثة هاتفية مع نظيره التركي
وزير الخارجية البيلاروسي يجري محادثة هاتفية مع نظيره التركي
أجرى وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي محادثة هاتفية مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم السبت. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T11:10+0000
2022-06-04T11:10+0000
العالم
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وركزت المحادثة على قضايا الساعة للعلاقات الثنائية والإقليمية التي تؤثر على مصالح البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة "belta" البيلاروسية.كما ناقش الطرفان الأحداث الجارية في المنطقة، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا. واتفق الوزراء على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية مبكرة للصراع باستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/لوكاشينكو-يعرض-على-غوتيريش-إمدادات-من-الحبوب-الأوكرانية-عبر-بيلاروس-1063062686.html
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العالم

وزير الخارجية البيلاروسي يجري محادثة هاتفية مع نظيره التركي

11:10 GMT 04.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك
وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
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أجرى وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي محادثة هاتفية مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم السبت.
وركزت المحادثة على قضايا الساعة للعلاقات الثنائية والإقليمية التي تؤثر على مصالح البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة "belta" البيلاروسية.
كما ناقش الطرفان الأحداث الجارية في المنطقة، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا. واتفق الوزراء على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية مبكرة للصراع باستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
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