https://arabic.sputniknews.com/20220605/أردوغان-عدم-مراعاة-الطبيعة-سيصيب-البشرية-بأكبر-ضرر-1063114423.html
أردوغان: عدم مراعاة الطبيعة سيصيب البشرية بأكبر ضرر
أردوغان: عدم مراعاة الطبيعة سيصيب البشرية بأكبر ضرر
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، من أن عدم مراعاة الطبيعة سيتسبب في أكبر قدر من الضرر على البشرية على المدى الطويل. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T10:36+0000
2022-06-05T10:36+0000
2022-06-05T10:36+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار التغيرات البيئية
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جاء ذلك في بيان للرئيس التركي، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الموافق الخامس من حزيران/ يونيو، بحسب وكالة "الأناضول".وحث أردوغان البشرية على تغيير نظرتها تجاه الطبيعة والبيئة، والعمل من أجل ترك عالم أخضر للأجيال القادمة.وقال الرئيس التركي إن أنقرة اتخذت وما تزال تتخذ خطوات هامة بهدف الحفاظ على سلامة البيئة والطبيعة وفقا للقيم النابعة من حضارة بلاده.واعتبر أردوغان أن كل خطوة نحو حماية الطبيعة والبيئة تعد من أعظم النعم التي تمنح للإنسانية ولمستقبل البشرية.وأضاف أن لانتشار التصنيع والتكنولوجيا والعوامل التي يسببها الإنسان آثار مدمرة على الطبيعة والبيئة.ولفت أردوغان إلى أن حكومته أطلقت أكبر حملة تشجير في تاريخ تركيا، تمثلت في 450 مشروعا للتشجير في 81 ولاية تركية.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/أردوغان-الناتو-ليس-منظمة-لضمان-أمن-التنظيمات-الإرهابية-1063081613.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار التغيرات البيئية
أردوغان: عدم مراعاة الطبيعة سيصيب البشرية بأكبر ضرر
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حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، من أن عدم مراعاة الطبيعة سيتسبب في أكبر قدر من الضرر على البشرية على المدى الطويل.
جاء ذلك في بيان للرئيس التركي، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الموافق الخامس من حزيران/ يونيو، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وحث أردوغان البشرية على تغيير نظرتها تجاه الطبيعة والبيئة، والعمل من أجل ترك عالم أخضر للأجيال القادمة.
وقال الرئيس التركي إن أنقرة اتخذت وما تزال تتخذ خطوات هامة بهدف الحفاظ على سلامة البيئة والطبيعة وفقا للقيم النابعة من حضارة بلاده.
واعتبر أردوغان أن كل خطوة نحو حماية الطبيعة والبيئة تعد من أعظم النعم التي تمنح للإنسانية ولمستقبل البشرية.
وأضاف أن لانتشار التصنيع والتكنولوجيا والعوامل التي يسببها الإنسان آثار مدمرة على الطبيعة والبيئة.
ولفت أردوغان إلى أن حكومته أطلقت أكبر حملة تشجير في تاريخ تركيا، تمثلت في 450 مشروعا للتشجير في 81 ولاية تركية.