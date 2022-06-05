https://arabic.sputniknews.com/20220605/إصابة-7-أشخاص-في-انفجار-عبوة-ناسفة-بالعراق-1063105032.html
إصابة 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق
إصابة 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق
أعلن مصدر أمني عراقي، إصابة 7 أشخاص مدنيين في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة ديالى. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T06:26+0000
2022-06-05T06:26+0000
2022-06-05T06:26+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر أن العبوة الناسفة انفجرت مساء السبت ضمن ناحية العبارة في ديالى.ولفت المصدر ذاته إلى أن الحادث أسفر عن إصابة سبعة مدنيين بجروح مختلفة.وأوضح المصدر أنه تم استهداف المسعفين وقوات الأمن بأسلحة قنص أثناء عملية إخلاء الجرحى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
إصابة 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق
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أعلن مصدر أمني عراقي، إصابة 7 أشخاص مدنيين في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة ديالى.
ونقل موقع "السومرية نيوز"
عن المصدر أن العبوة الناسفة انفجرت مساء السبت ضمن ناحية العبارة في ديالى.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحادث أسفر عن إصابة سبعة مدنيين بجروح مختلفة.
وأوضح المصدر أنه تم استهداف المسعفين وقوات الأمن بأسلحة قنص أثناء عملية إخلاء الجرحى.