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إصابة 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق
إصابة 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق
أعلن مصدر أمني عراقي، إصابة 7 أشخاص مدنيين في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة ديالى. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T06:26+0000
2022-06-05T06:26+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر أن العبوة الناسفة انفجرت مساء السبت ضمن ناحية العبارة في ديالى.ولفت المصدر ذاته إلى أن الحادث أسفر عن إصابة سبعة مدنيين بجروح مختلفة.وأوضح المصدر أنه تم استهداف المسعفين وقوات الأمن بأسلحة قنص أثناء عملية إخلاء الجرحى.
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أخبار العراق اليوم

إصابة 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق

06:26 GMT 05.06.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okiliأفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019
أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okili
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أعلن مصدر أمني عراقي، إصابة 7 أشخاص مدنيين في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة ديالى.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر أن العبوة الناسفة انفجرت مساء السبت ضمن ناحية العبارة في ديالى.
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أمس, 21:36 GMT
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحادث أسفر عن إصابة سبعة مدنيين بجروح مختلفة.
وأوضح المصدر أنه تم استهداف المسعفين وقوات الأمن بأسلحة قنص أثناء عملية إخلاء الجرحى.
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