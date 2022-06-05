https://arabic.sputniknews.com/20220605/إعلام-إسرائيل-وتركيا-تنفذان-عملية-مشتركة-لضبط-خلية-اغتيالات-إيرانية-1063126436.html

إعلام: إسرائيل وتركيا تنفذان عملية مشتركة لضبط خلية اغتيالات إيرانية

إعلام: إسرائيل وتركيا تنفذان عملية مشتركة لضبط خلية اغتيالات إيرانية

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، اليوم الأحد، عن تنفيذ الاستخبارات التركية والإسرائيلية "الموساد" عملية مشتركة لضبط خلية اغتيالات إيرانية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T13:25+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري نيوز وان، مساء اليوم الأحد، أن الاستخبارات التركية تقوم بالتنسيق مع جهاز الموساد الإسرائيلي بتنفيذ عملية مشتركة تعتزم ضبط خلية اغتيالات تابعة للحرس الثوري الإيراني، تسعى لتصفية رجال أعمال وسياح إسرائيليين.وأكد الموقع أن خلية إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني قد أرسلت إلى تركيا بهدف اغتيال مواطنين إسرائيليين فيها، ردا على الاغتيال المنسوب لإسرائيل بمقتل العقيد في الحرس الثوري، حسن صياد خدائي، القائد في قوة القدس، الشهر الماضي.وأوضح الموقع العبري أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برناع، يتمتع بعلاقات طيبة مع نظيره التركي، هاكان فيدان، وأنهما يجريان اتصالات مستمرة بهدف العمل على إلقاء القبض على تلك الخلية الإيرانية، التابعة للمجموعة 840 للحرس الثوري الإيراني.وأشار الموقع إلى أن إلقاء القبض على تلك الخلية الإيرانية سيعزز من تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية، وعودتها إلى طبيعتها.وفي 22 من مايو/آيار الماضي، قتل العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي في طهران بالقرب من منزله. وبحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أطلق مسلحان يستقلان دراجة بخارية خمس رصاصات على رأس العقيد خدائي قبل أن يفرا من المكان.وبعد مرور 3 أيام من عملية الاغتيال، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها هي من تقف خلف قتل خدائي.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/على-الرغم-من-تحذير-السفر-إسرائيليون-يطيرون-إلى-تركيا-بأعداد-كبيرة-1062993263.html

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