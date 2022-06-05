https://arabic.sputniknews.com/20220605/إعلام-تثبيت-مواقع-سفن-إسرائيلية-في-حقل-كاريش-المتنازع-عليه-1063118509.html

إعلام: تثبيت مواقع سفن إسرائيلية في حقل "كاريش" المتنازع عليه

إعلام: تثبيت مواقع سفن إسرائيلية في حقل "كاريش" المتنازع عليه

أفادت وسائل إعلام بقيام إسرائيل بإرساء سفن دعم لوجستي في حقل غاز "كاريش" المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T11:24+0000

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2022-06-05T11:24+0000

لبنان

إسرائيل

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وأشارت صحيفة "النهار" حسب مصادر خاصة بها، إلى أنه قد "بدأ العمل على دعم تثبيت موقع سفينة "انرجيان" في حقل كاريش، وتوازياً يتم العمل على إرساء سفينتين على متنها: الأولى خاصة بإطفاء الحرائق بوكا شيربا والثانية آرون إس مكال الخاصة بنقل الطواقم والعاملين".وأفاد المصدر في وقت سابق بأنّ "سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه "إنيرجان باور" دخلت حقل كاريش وتجاوزت الخط 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23".وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، في 9 مايو/أيار حول ملف استخراج النفط والغاز من المناطق المتنازع عليها مع إسرائيل: "هم يريدون أن يتخلى لبنان عن أهم قوة في استخراج نفطه وغازه".وأشار الأمين العام لـ"حزب الله" إلى أن "لبنان اليوم أشد عوزاً لاستخراج ثرواته من مياهه التي تقدر بمئات المليارات.. فلماذا لا تستخرج؟"، لافتاً إلى أن "لدينا فرصة ذهبية لاستخراج ثرواتنا في مياهنا خاصة في ظل الحرب الأوكرانية والحاجة للغاز".وأكد أن "لديكم مقاومة تستطيع أن تقول للعدو.. إذا منعتم لبنان من التنقيب عن الطاقة ستمنعكم ولن تأتي أي شركة إلى حقل كاريش"، مشيراً إلى أن "الأمريكيين يأتون للتفاوض حول الحدود لأنهم يعرفون أن لبنان يملك المقاومة".

https://arabic.sputniknews.com/20220204/إعلام-لبنان-يبعث-رسالة-للأمم-المتحدة-يؤكد-فيها-أن-حقل-كاريش-ليس-حقلا-إسرائيليا-وبات-متنازعا-عليه-1058028496.html

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