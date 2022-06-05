https://arabic.sputniknews.com/20220605/إياد-علاوي-يطرح-مبادرة-ويؤكد-المرشح-لرئاسة-الحكومة-يجب-ألا-يكون-جزءا-من-الصراع-الأساسي-1063113244.html

إياد علاوي يطرح مبادرة ويؤكد: المرشح لرئاسة الحكومة يجب ألا يكون جزءا من الصراع الأساسي

إياد علاوي يطرح مبادرة ويؤكد: المرشح لرئاسة الحكومة يجب ألا يكون جزءا من الصراع الأساسي

أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقي، إياد علاوي، ضرورة ألا يكون المرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة جزءا من الصراع السياسي في البلاد. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T10:15+0000

2022-06-05T10:15+0000

2022-06-05T10:15+0000

أخبار العراق اليوم

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وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، واع، طرح علاوي اليوم الأحد، مبادرة من عدد من الخطوات، قال إنها ستسهم في حلحلة الوضع السياسي في العراق.وعلل رئيس ائتلاف الوطنية العراقي طرحه للمبادرة قائلا: "بعد وصول العملية السياسية إلى حالة من الجمود والتوقف، والذي ينذر بعواقب وخيمة، وبعد مناشدات عديدة من شخصيات وطنية سياسية واجتماعية، إلا أن واجبنا الوطني والاخلاقي يدفعنا إلى ضرورة طرح مبادرة ووضع حل مناسب وموضوعي لازمة البلاد الراهنة".وفصل السياسي العراقي خطوات مبادرته قائلا إنها "تتمثل باختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات نزيهة، واختيار مفوضية جديدة لتنظيم الانتخابات القادمة تحظى بثقة الشعب العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة عالية، فضلا عن إنجاز قانون انتخابي جديد يحقق متطلبات قرارات المحكمة الاتحادية العليا بما يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب العراقي".وتضمنت المبادرة كذلك أن "يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة المؤقتة حرية اختيار (كابينته) الوزارية على أن يكون معيارها الكفاءة والنزاهة، ويقوم بإدارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاجه الوطن".ووضع علاوي شروطا للمرشح لرئاسة الحكومة، مؤكدا على وجوب أن يكون "شجاعاً ونزيهاً وليس جزءاً من الصراع السياسي ويفضل أن يكون مستقلاً، يحترم الدستور نصاً وروحاً وتنطبق عليه الشروط القانونية اللازمة، وألَّا يكون الاختيار ضمن متبنيات شخصية بل وفقاً لاستشارات وطنية واسعة، وأن لا يكون خاضعاً لأي من المحاور الدولية أو الإقليمية، ويوازن علاقات العراق مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية ويحترم تقاليد الشعب العراقي الدينية والاجتماعية ويعمل ضمن برنامج حكومي متكامل ويمتلك رؤية إدارية مميزة".

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