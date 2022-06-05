https://arabic.sputniknews.com/20220605/اشتية-شعبنا-يفشل-مخططات-الاحتلال-لمسح-الوجود-الفلسطيني-1063127274.html
اشتية: شعبنا يفشل مخططات الاحتلال لمسح الوجود الفلسطيني
اشتية: شعبنا يفشل مخططات الاحتلال لمسح الوجود الفلسطيني
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الشعب الفلسطيني أصبح أكثر صمودا وتمسكا بأرضه ويواجه الاحتلال بكل عزم. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T13:47+0000
2022-06-05T13:47+0000
2022-06-05T13:47+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 55 للنكسة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال رئيس الوزراء إن: "شعبنا يفشل كل مخططات الاحتلال لمسح الوجود الفلسطيني وإنهاء هويتنا الوطنية".وأدان اشتية "انتهاكات الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع رفع وتيرة الاستيطان وازدياد اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا".وأشار إلى مواصلة القوات الإسرائيلية إعداماتها الميدانية للأطفال والنساء والشبان، مستفيدة من الصمت الدولي، والعجز العربي والإسلامي.وحذر رئيس الوزراء من تداعيات هذه الانتهاكات الخطيرة، مطالبا الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعالمين العربي والإسلامي، بالتدخل لوضع حد لاستباحة المقدسات.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/فلسطين-تؤكد-أن-استمرار-انتهاك-المقدسات-يعكس-استهانة-إسرائيل-بالمجتمع-الدولي-1062844938.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
اشتية: شعبنا يفشل مخططات الاحتلال لمسح الوجود الفلسطيني
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الشعب الفلسطيني أصبح أكثر صمودا وتمسكا بأرضه ويواجه الاحتلال بكل عزم.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 55 للنكسة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال رئيس الوزراء إن: "شعبنا يفشل كل مخططات الاحتلال لمسح الوجود الفلسطيني وإنهاء هويتنا الوطنية".
وأدان اشتية "انتهاكات الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع رفع وتيرة الاستيطان وازدياد اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا".
وأشار إلى مواصلة القوات الإسرائيلية إعداماتها الميدانية للأطفال والنساء والشبان، مستفيدة من الصمت الدولي، والعجز العربي والإسلامي.
وحذر رئيس الوزراء من تداعيات هذه الانتهاكات الخطيرة، مطالبا الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعالمين العربي والإسلامي، بالتدخل لوضع حد لاستباحة المقدسات.