https://arabic.sputniknews.com/20220605/القوات-الأوكرانية-تستولي-على-مكتب-الأمم-المتحدة-في-كراماتورسك-1063114994.html
القوات الأوكرانية تستولي على مكتب الأمم المتحدة في كراماتورسك
القوات الأوكرانية تستولي على مكتب الأمم المتحدة في كراماتورسك
استولت القوات الأوكرانية على مكتب الأمم المتحدة في كراماتورسك، وفقا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T10:43+0000
2022-06-05T10:43+0000
2022-06-05T10:43+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما نشر مقر الدفاع الإقليمي للجمهورية على صفحته الخاصة في "تلغرام": "فقد قام مسلحون أوكرانيون بالاستيلاء على مكتب الأمم المتحدة في كراماتورسك. وفقد ممثلو المنظمة الدولية مكاتبهم وثلاث سيارات رسمية تحمل أرقامًا دبلوماسية". هذا ولا يسمح للموظفين بالدخول لممتلكاتهم، كما يحظر عليهم التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو لإبلاغ الإدارة. في أوائل مارس/آذار، ذكرت جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية وصلت إلى قاعدة ممثلي الأمم المتحدة في كراماتورسك وأخذت المركبات.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تستولي على مكتب الأمم المتحدة في كراماتورسك
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استولت القوات الأوكرانية على مكتب الأمم المتحدة في كراماتورسك، وفقا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب ما نشر مقر الدفاع الإقليمي للجمهورية على صفحته الخاصة في "تلغرام": "فقد قام مسلحون
أوكرانيون بالاستيلاء على مكتب الأمم المتحدة في كراماتورسك. وفقد ممثلو المنظمة الدولية مكاتبهم وثلاث سيارات رسمية تحمل أرقامًا دبلوماسية".
هذا ولا يسمح للموظفين بالدخول لممتلكاتهم، كما يحظر عليهم التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو لإبلاغ الإدارة.
في أوائل مارس/آذار، ذكرت جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية وصلت إلى قاعدة ممثلي الأمم المتحدة في كراماتورسك وأخذت المركبات.