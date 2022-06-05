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القوات الأوكرانية تستولي على مكتب الأمم المتحدة في كراماتورسك
القوات الأوكرانية تستولي على مكتب الأمم المتحدة في كراماتورسك
استولت القوات الأوكرانية على مكتب الأمم المتحدة في كراماتورسك، وفقا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T10:43+0000
2022-06-05T10:43+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما نشر مقر الدفاع الإقليمي للجمهورية على صفحته الخاصة في "تلغرام": "فقد قام مسلحون أوكرانيون بالاستيلاء على مكتب الأمم المتحدة في كراماتورسك. وفقد ممثلو المنظمة الدولية مكاتبهم وثلاث سيارات رسمية تحمل أرقامًا دبلوماسية". هذا ولا يسمح للموظفين بالدخول لممتلكاتهم، كما يحظر عليهم التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو لإبلاغ الإدارة. في أوائل مارس/آذار، ذكرت جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية وصلت إلى قاعدة ممثلي الأمم المتحدة في كراماتورسك وأخذت المركبات.
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أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تستولي على مكتب الأمم المتحدة في كراماتورسك

10:43 GMT 05.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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استولت القوات الأوكرانية على مكتب الأمم المتحدة في كراماتورسك، وفقا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب ما نشر مقر الدفاع الإقليمي للجمهورية على صفحته الخاصة في "تلغرام": "فقد قام مسلحون أوكرانيون بالاستيلاء على مكتب الأمم المتحدة في كراماتورسك. وفقد ممثلو المنظمة الدولية مكاتبهم وثلاث سيارات رسمية تحمل أرقامًا دبلوماسية".
هذا ولا يسمح للموظفين بالدخول لممتلكاتهم، كما يحظر عليهم التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو لإبلاغ الإدارة.
في أوائل مارس/آذار، ذكرت جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية وصلت إلى قاعدة ممثلي الأمم المتحدة في كراماتورسك وأخذت المركبات.
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