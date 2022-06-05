https://arabic.sputniknews.com/20220605/النفط-السورية-وضع-بئر-غاز-جديد-في-الخدمة-بطاقة-إنتاجية-250-ألف-متر-مكعب-يوميا-صور-1063124555.html
النفط السورية: وضع بئر غاز جديد في الخدمة بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب يوميا.. صور
النفط السورية: وضع بئر غاز جديد في الخدمة بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب يوميا.. صور
أعلنت وزارة النفط السورية، اليوم الأحد، وضع بئر غاز جديد في الخدمة بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب يوميا، تم ربطه مرحليا مع معمل (غاز إيبلا) بريف حمص الشرقي... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T12:45+0000
2022-06-05T12:45+0000
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أخبار سوريا اليوم, اقتصاد
النفط السورية: وضع بئر غاز جديد في الخدمة بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب يوميا.. صور
12:45 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 12:46 GMT 05.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة النفط السورية، اليوم الأحد، وضع بئر غاز جديد في الخدمة بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب يوميا، تم ربطه مرحليا مع معمل (غاز إيبلا) بريف حمص الشرقي للإسراع في استثماره ضمن محطات توليد الكهرباء.