https://arabic.sputniknews.com/20220605/بوتين-يؤكد-بالفيديو-تدمير-أسلحة-أمريكية-في-أوكرانيا--1063109409.html
بوتين يؤكد بالفيديو تدمير أسلحة أمريكية في أوكرانيا
بوتين يؤكد بالفيديو تدمير أسلحة أمريكية في أوكرانيا
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن مكاسب القوات الروسية في أوكرانيا، موجها تحذيرات للقوميين الأوكرانيين. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T08:45+0000
2022-06-05T08:45+0000
2022-06-05T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
تدمير
أسلحة أوتوماتيكية
أخبار أوكرانيا
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وقال بوتين في مقابلة مع بافل زاروبين في برنامج "موسكو - الكرملين –بوتين" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "لقد أخبرتكم بالفعل عن المدافع الأمريكية "إم 777" التي دمرناها في ليسيتشانسك. أعرض عليكم الفيديو كدليل".وتابع: "في المرة القادمة، أيها النازيون، لن تضطروا إلى العمل عبثًا - يتم حساب موقعهم من خلال حساب المسار الباليستي، والذي تم إجراؤه بواسطة مقاتلي وحدة القوات الخاصة في "أخمات" جنبًا إلى جنب مع الفيلق الثاني للجيش التابع لجمهورية لوغانسك الشعبية. عدد قليل من الضربات الدقيقة، وخمس مدافع هاوتزر عيار 155 ملم، إلى جانب الذخيرة ، أصبحت الآن كومة معدنية عديمة الفائدة. يمكنكم تسليمها، أيها النازيون، مثل الخردة إلى الأمريكيين".كما نشر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، عبر حسابه على موقع "تلغرام" مقطع فيديو لتدمير خمسة مدافع هاوتزر أمريكية عيار 155 ملم بالذخيرة في ليسيتشانسك.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/بوتين-حول-الأسلحة-الأمريكية-المرسلة-إلى-أوكرانيا-طحناها-كالمكسرات-1063087652.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, تدمير, أسلحة أوتوماتيكية, أخبار أوكرانيا
بوتين يؤكد بالفيديو تدمير أسلحة أمريكية في أوكرانيا
تابعنا عبر
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن مكاسب القوات الروسية في أوكرانيا، موجها تحذيرات للقوميين الأوكرانيين.
وقال بوتين في مقابلة مع بافل زاروبين في برنامج "موسكو - الكرملين –بوتين" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "لقد أخبرتكم بالفعل عن المدافع الأمريكية "إم 777" التي دمرناها في ليسيتشانسك. أعرض عليكم الفيديو كدليل".
وأضاف: "اعتقد النازيون بسذاجة أنه إذا تم إبعاد مدافع الهاوتزر بعد القصف على مرافق التخزين، فيمكن أن لا تصيبها طائراتنا دون طيار".
وتابع: "في المرة القادمة، أيها النازيون، لن تضطروا إلى العمل عبثًا - يتم حساب موقعهم من خلال حساب المسار الباليستي، والذي تم إجراؤه بواسطة مقاتلي وحدة القوات الخاصة في "أخمات" جنبًا إلى جنب مع الفيلق الثاني للجيش التابع لجمهورية لوغانسك الشعبية. عدد قليل من الضربات الدقيقة، وخمس مدافع هاوتزر عيار 155 ملم، إلى جانب الذخيرة ، أصبحت الآن كومة معدنية عديمة الفائدة. يمكنكم تسليمها، أيها النازيون، مثل الخردة إلى الأمريكيين".
كما نشر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، عبر حسابه على موقع "تلغرام" مقطع فيديو لتدمير خمسة مدافع هاوتزر أمريكية عيار 155 ملم بالذخيرة في ليسيتشانسك.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.