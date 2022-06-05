https://arabic.sputniknews.com/20220605/دونيتسك-مقتل-5-مدنيين-وإصابة-20-آخرين-جراء-قصف-أوكراني-1063103400.html
دونيتسك: مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 آخرين جراء قصف أوكراني
دونيتسك: مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 آخرين جراء قصف أوكراني
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، مساء السبت ، مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 آخرون جراء قصف أوكراني على... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T02:17+0000
2022-06-05T02:17+0000
2022-06-05T02:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وقالت الممثلية في بيان، على "تيليغرام"، "خلال 4 يونيو/حزيران 2022، وردت معلومات عن مقتل خمس مدنيين بينهم ثلاثة بمنطقة بتروفسكي واثنين في منطقة ياسينوفاتسكي، وإصابة 20 آخرين جراء قصف أوكراني استهداف مناطق سكنية مختلفة في الجمهورية".ويأتي هذا تزامنا مع مواصلة القوات المسلحة الروسية، للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".لهذا، حسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/حصيلة-العدوان-الأوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-منذ-فبراير-الماضي-1063074037.html
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أخبار جمهورية دونيتسك
دونيتسك: مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 آخرين جراء قصف أوكراني
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، مساء السبت ، مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 آخرون جراء قصف أوكراني على مناطق مختلفة في الجمهورية خلال الساعات الـ24 الماضية.
دونيتسك - سبوتنيك. وقالت الممثلية في بيان، على "تيليغرام"، "خلال 4 يونيو/حزيران 2022، وردت معلومات عن مقتل خمس مدنيين
بينهم ثلاثة بمنطقة بتروفسكي واثنين في منطقة ياسينوفاتسكي، وإصابة 20 آخرين جراء قصف أوكراني استهداف مناطق سكنية مختلفة في الجمهورية".
وبحسب البيان أصيب بمنطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك وحدها، 10 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم طفل.
ويأتي هذا تزامنا مع مواصلة القوات المسلحة الروسية، للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
لهذا، حسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.