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رئيس وزراء قطر الأسبق: هذا آخر ارتفاع كبير لأسعار النفط وانخفاض كبير قادم
رئيس وزراء قطر الأسبق: هذا آخر ارتفاع كبير لأسعار النفط وانخفاض كبير قادم
قال رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، إن على دول الخليج استغلال عائدات النفط المرتفعة لإحداث نهضة حقيقية، لافتا إلى أن هذا آخر ارتفاع كبير لأسعار النفط وأن... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T10:38+0000
2022-06-05T10:38+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
أسعار النفط اليوم
مجلس التعاون الخليجي
اقتصاد
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جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها حمد بن جاسم، مساء أمس السبت، تعليقا على تقارير عن زيارة بايدن إلى المنطقة ولقائه المرتقب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.ودعا بن جاسم لتنسيق المواقف العربية استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحتملة إلى المنطقة، مشيرا إلى أن الأمريكيين يريدون أن يركز الاجتماع على مشكلة أسعار النفط.وأضاف أن "الأمريكيين لا يريدون ضمان الحد الأدنى للأسعار لأنهم يعتبرون ذلك من عمل آليات اقتصاديات السوق".وأوضح أنه "ليس متحمسا للأسعار العالية"، لكنه اعتبر أن "الارتفاع الحالي للأسعار هو تعويض لما خسرته دول الخليج في السابق".وتابع "أعتقد أن الارتفاع الحالي للأسعار هو آخر ارتفاع كبير وقد يتجاوز مستويات الأسعار الحالية وقد يستمر الارتفاع في المدى المتوسط". ولفت إلى أنه في حال فشل جهود تطوير البدائل ستظل الأسعار مرتفعة لفترة أطول.كما شدد على ضرورة "استغلال عائدات النفط المرتفعة لإحداث نهضة حقيقية قبل الانخفاض القادم للأسعار، وذلك لأن الحكومات لن تستطيع أن تبرر لشعوبها الفشل في الاستعداد لذلك اليوم".وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن بايدن قد يزور الشرق الأوسط في جولة تشمل إسرائيل والسعودية، في وقت لاحق هذا الشهر، فيما أشارت بعض التقارير إلى أنه تم تأجيل الزيارة حتى يوليو.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أسعار النفط اليوم, مجلس التعاون الخليجي, اقتصاد

رئيس وزراء قطر الأسبق: هذا آخر ارتفاع كبير لأسعار النفط وانخفاض كبير قادم

10:38 GMT 05.06.2022
© AP Photo / REMY DE LA MAUVINIEREحمد بن جاسم
حمد بن جاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / REMY DE LA MAUVINIERE
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قال رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، إن على دول الخليج استغلال عائدات النفط المرتفعة لإحداث نهضة حقيقية، لافتا إلى أن هذا آخر ارتفاع كبير لأسعار النفط وأن انخفاضا كبيرا قادم وقد يكون دائما.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها حمد بن جاسم، مساء أمس السبت، تعليقا على تقارير عن زيارة بايدن إلى المنطقة ولقائه المرتقب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.
ودعا بن جاسم لتنسيق المواقف العربية استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحتملة إلى المنطقة، مشيرا إلى أن الأمريكيين يريدون أن يركز الاجتماع على مشكلة أسعار النفط.
وأضاف أن "الأمريكيين لا يريدون ضمان الحد الأدنى للأسعار لأنهم يعتبرون ذلك من عمل آليات اقتصاديات السوق".
وأوضح أنه "ليس متحمسا للأسعار العالية"، لكنه اعتبر أن "الارتفاع الحالي للأسعار هو تعويض لما خسرته دول الخليج في السابق".
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وتابع "أعتقد أن الارتفاع الحالي للأسعار هو آخر ارتفاع كبير وقد يتجاوز مستويات الأسعار الحالية وقد يستمر الارتفاع في المدى المتوسط".
وأردف "أعتقد كذلك ان انخفاض الأسعار الكبير قادم وقد يكون دائمًا بسبب سعي الحكومات للاستثمار في بدائل النفط".
ولفت إلى أنه في حال فشل جهود تطوير البدائل ستظل الأسعار مرتفعة لفترة أطول.
كما شدد على ضرورة "استغلال عائدات النفط المرتفعة لإحداث نهضة حقيقية قبل الانخفاض القادم للأسعار، وذلك لأن الحكومات لن تستطيع أن تبرر لشعوبها الفشل في الاستعداد لذلك اليوم".
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن بايدن قد يزور الشرق الأوسط في جولة تشمل إسرائيل والسعودية، في وقت لاحق هذا الشهر، فيما أشارت بعض التقارير إلى أنه تم تأجيل الزيارة حتى يوليو.
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