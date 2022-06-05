https://arabic.sputniknews.com/20220605/رئيس-وزراء-قطر-الأسبق-هذا-آخر-ارتفاع-كبير-لأسعار-النفط-وانخفاض-كبير-قادم-1063114797.html

رئيس وزراء قطر الأسبق: هذا آخر ارتفاع كبير لأسعار النفط وانخفاض كبير قادم

رئيس وزراء قطر الأسبق: هذا آخر ارتفاع كبير لأسعار النفط وانخفاض كبير قادم

قال رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، إن على دول الخليج استغلال عائدات النفط المرتفعة لإحداث نهضة حقيقية، لافتا إلى أن هذا آخر ارتفاع كبير لأسعار النفط وأن... 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T10:38+0000

2022-06-05T10:38+0000

2022-06-05T10:38+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

أسعار النفط اليوم

مجلس التعاون الخليجي

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103363/81/1033638123_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c56ab0efde9d990c5fe209808e20d0cc.jpg

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها حمد بن جاسم، مساء أمس السبت، تعليقا على تقارير عن زيارة بايدن إلى المنطقة ولقائه المرتقب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.ودعا بن جاسم لتنسيق المواقف العربية استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحتملة إلى المنطقة، مشيرا إلى أن الأمريكيين يريدون أن يركز الاجتماع على مشكلة أسعار النفط.وأضاف أن "الأمريكيين لا يريدون ضمان الحد الأدنى للأسعار لأنهم يعتبرون ذلك من عمل آليات اقتصاديات السوق".وأوضح أنه "ليس متحمسا للأسعار العالية"، لكنه اعتبر أن "الارتفاع الحالي للأسعار هو تعويض لما خسرته دول الخليج في السابق".وتابع "أعتقد أن الارتفاع الحالي للأسعار هو آخر ارتفاع كبير وقد يتجاوز مستويات الأسعار الحالية وقد يستمر الارتفاع في المدى المتوسط". ولفت إلى أنه في حال فشل جهود تطوير البدائل ستظل الأسعار مرتفعة لفترة أطول.كما شدد على ضرورة "استغلال عائدات النفط المرتفعة لإحداث نهضة حقيقية قبل الانخفاض القادم للأسعار، وذلك لأن الحكومات لن تستطيع أن تبرر لشعوبها الفشل في الاستعداد لذلك اليوم".وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن بايدن قد يزور الشرق الأوسط في جولة تشمل إسرائيل والسعودية، في وقت لاحق هذا الشهر، فيما أشارت بعض التقارير إلى أنه تم تأجيل الزيارة حتى يوليو.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/حمد-بن-جاسم-يحذر-دول-الخليج-الغرب-يعتبرنا-خزينة-يفتحها-عند-الشدائد-1060334694.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أسعار النفط اليوم, مجلس التعاون الخليجي, اقتصاد