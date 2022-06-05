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https://arabic.sputniknews.com/20220605/عودة-سكان-ضاحية-في-أثينا-إلى-منازلهم-بعد-السيطرة-على-حريق-غابة-1063112380.html
عودة سكان ضاحية في أثينا إلى منازلهم بعد السيطرة على حريق غابة
عودة سكان ضاحية في أثينا إلى منازلهم بعد السيطرة على حريق غابة
عاد سكان ضاحية في جنوب العاصمة اليونانية أثينا إلى منازلهم اليوم الأحد بعد السيطرة على حريق غابة أجبرهم على إخلاء المنطقة في اليوم السابق. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T09:58+0000
2022-06-05T10:12+0000
اليونان
حرائق الغابات
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب وزير الحماية المدنية إيفانغيلوس تورناس أنه "في هذه المرحلة، تمت السيطرة على الحريق وعاد السكان إلى منازلهم" في ضاحية انو فولا.ولفت إلى أن العديد من عناصر الإطفاء لا يزالون في المنطقة و"سيبقون فيها طالما لزم الأمر بينما ستواصل الطائرات رش المياه من باب الاحتياط".وواجه 283 عنصر إطفاء في 65 عربة حريق الغابة طوال الليل بمساعدة مجموعة من الأشخاص الذين كانوا في المكان.وحتى اليوم الأحد، ما زالت طائرتان ومروحيتان تعملان على إخماد الحريق، الذي لم يسجل رسميا سقوط أي ضحايا.وذكرت السلطات أنها ما تزال في حالة تأهب تحسبا لاشتعال النيران مجددا.وكانت وكالة الحماية المدنية اليونانية قد وجهت يوم السبت نداء عاجلا، عبر رسائل نصية، إلى السكان لمغادرة ضاحية أنو فولا.في الصيف الماضي، تسببت أخطر موجة حارة تشهدها اليونان منذ عقود، وألقت السلطات باللوم فيها على تغير المناخ، في تدمير أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.
https://arabic.sputniknews.com/20210811/الحرائق-تشتعل-مجددا-في-اليونان-بالقرب-من-أولمبيا-القديمة-1049818093.html
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اليونان, حرائق الغابات

عودة سكان ضاحية في أثينا إلى منازلهم بعد السيطرة على حريق غابة

09:58 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 10:12 GMT 05.06.2022)
© AP Photo / Valerie Gacheحريق غابات هائل في قرية شيناس بالقرب من كورينث في اليونان، 19 مايو 2021
حريق غابات هائل في قرية شيناس بالقرب من كورينث في اليونان، 19 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Valerie Gache
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عاد سكان ضاحية في جنوب العاصمة اليونانية أثينا إلى منازلهم اليوم الأحد بعد السيطرة على حريق غابة أجبرهم على إخلاء المنطقة في اليوم السابق.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب وزير الحماية المدنية إيفانغيلوس تورناس أنه "في هذه المرحلة، تمت السيطرة على الحريق وعاد السكان إلى منازلهم" في ضاحية انو فولا.
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ولفت إلى أن العديد من عناصر الإطفاء لا يزالون في المنطقة و"سيبقون فيها طالما لزم الأمر بينما ستواصل الطائرات رش المياه من باب الاحتياط".
وواجه 283 عنصر إطفاء في 65 عربة حريق الغابة طوال الليل بمساعدة مجموعة من الأشخاص الذين كانوا في المكان.
وحتى اليوم الأحد، ما زالت طائرتان ومروحيتان تعملان على إخماد الحريق، الذي لم يسجل رسميا سقوط أي ضحايا.
وذكرت السلطات أنها ما تزال في حالة تأهب تحسبا لاشتعال النيران مجددا.
وكانت وكالة الحماية المدنية اليونانية قد وجهت يوم السبت نداء عاجلا، عبر رسائل نصية، إلى السكان لمغادرة ضاحية أنو فولا.
في الصيف الماضي، تسببت أخطر موجة حارة تشهدها اليونان منذ عقود، وألقت السلطات باللوم فيها على تغير المناخ، في تدمير أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.
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