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https://arabic.sputniknews.com/20220605/مصرع-طيارين-أردنيين-في-سقوط-طائرة-بمحافظة-إربد-1063108330.html
مصرع طيارين أردنيين في سقوط طائرة بمحافظة إربد
مصرع طيارين أردنيين في سقوط طائرة بمحافظة إربد
أعلن الجيش الأردني، مصرع اثنين من طياريه جراء سقوط طائرتهما أثناء جولة تدريبية بمحافظة إربد في شمال المملكة. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T08:12+0000
2022-06-05T08:12+0000
أخبار الأردن
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جاء هذا في بيان صادر عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.وقال المصدر: "في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROB) الى السقوط في أرض خالية أثناء جولة تدريبية، في منطقة الرمثا بمحافظة إربد".وأضاف البيان أنه "نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الأول الجامعي".ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة "الشهيدين"، موجهة التعازي لأهالي وذوي الطيارين.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/الجيش-الأردني-يعلن-إحباط-محاولة-تسلل-وتهريب-كمية-من-الأسلحة-صور-1062930517.html
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أخبار الأردن

مصرع طيارين أردنيين في سقوط طائرة بمحافظة إربد

08:12 GMT 05.06.2022
© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Yousef Allan
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أعلن الجيش الأردني، مصرع اثنين من طياريه جراء سقوط طائرتهما أثناء جولة تدريبية بمحافظة إربد في شمال المملكة.
جاء هذا في بيان صادر عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة... صور
31 مايو, 14:16 GMT
وقال المصدر: "في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROB) الى السقوط في أرض خالية أثناء جولة تدريبية، في منطقة الرمثا بمحافظة إربد".
وأضاف البيان أنه "نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الأول الجامعي".
ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة "الشهيدين"، موجهة التعازي لأهالي وذوي الطيارين.
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