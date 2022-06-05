https://arabic.sputniknews.com/20220605/مصرع-11-شخصا-بانقلاب-حافلة-جنوبي-كينيا-1063115241.html

مصرع 11 شخصا بانقلاب حافلة جنوبي كينيا

مصرع 11 شخصا بانقلاب حافلة جنوبي كينيا

لقي 11 شخصا مصرعهم إثر انقلاب حافلة في منطقة كانيونيو في مقاطعة كيتوي (جنوبي كينيا)، في حين نُقل مصابون آخرون إلى المستشفيات لتلقي العلاج. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "ستاندرد ميديا" المحلي، اليوم الأحد، أن "11 شخصا لقوا حتفهم في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت جراء انقلاب الحافلة التي كانوا على متنها عند عودتهم من حفل زفاف في مبوندوني".ونقل الموقع عن مسؤول بالشرطة عن المنطقة يدعى جاكوب مويتي قوله إن "المركبة كانت تسير بسرعة عالية، ما أدى إلى فقدان السيطرة والاصطدام المميت بحفرة جعلها تنحرف عن مسارها".وأضاف أن "10 أشخاص لقوا مصرعهم على الفور والضحية الـ11 لفظت أنفاسها خلال تلقيها العلاج بمستشفى ماتو من المستوى 4"، مشيرا إلى أن "عددا قليلا من الركاب الآخرين أصيبوا ونُقلوا إلى ذات المستشفى، ونُقل بعضهم، ممن أصيبوا بجروح خطيرة، إلى مستشفى كينياتا الوطني في نيروبي".وتابع: "كانت هناك حمولة زائدة عن المسموح به قانونا وقت وقوع الحادث حيث كانت تتسع لعدد 14 راكبا فقط".وفي الـ20 من فبراير/شباط الماضي، لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم بينهم اثنان يحملان الجنسية الكندية، وأُصيب آخران في حادث وقع في منطقة داغوريتي على طول طريق "نغونغ" بالعاصمة الكينية نيروبي، وفقا لموقع "ذا ستار كو" المحلي.وفي الرابع من يوليو/تموز الماضي، لقي 15 شخصاً مصرعهم، جراء تصادم حافلتين على إحدى الطرق السريعة جنوب شرقي كينيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/مصرع-4-أشخاص-على-الأقل-من-بينهم-كنديين-بحادث-سير-جنوبي-كينيا-1058909863.html

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