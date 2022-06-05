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https://arabic.sputniknews.com/20220605/هدف-مباراة-مصر-وغينيا-فيديو-1063145272.html
هدف مباراة مصر وغينيا.. فيديو
هدف مباراة مصر وغينيا.. فيديو
حقق منتخب مصر فوزا صعبا بهدف نظيف على ضيفه غينيا، مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T21:31+0000
2022-06-05T21:31+0000
منتخب مصر الوطني
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وتعد تلك المباراة الأولى تحت قيادة المدرب الجديد للفراعنة إيهاب جلال.سجل هدف اللقاء مصطفى محمد في الدقيقة 87 من عمر المباراة، بعد أداء باهت للفراعنة مع المدرب الجديد إيهاب جلال.وحصل منتخب مصر على 3 نقاط ليتساوى مع مالاوي في صدارة الترتيب بعد نهاية الجولة، وظلت غينيا وكذلك إثيوبيا بدون رصيد.
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منتخب مصر الوطني

هدف مباراة مصر وغينيا.. فيديو

21:31 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIإيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد
إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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حقق منتخب مصر فوزا صعبا بهدف نظيف على ضيفه غينيا، مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.
وتعد تلك المباراة الأولى تحت قيادة المدرب الجديد للفراعنة إيهاب جلال.
سجل هدف اللقاء مصطفى محمد في الدقيقة 87 من عمر المباراة، بعد أداء باهت للفراعنة مع المدرب الجديد إيهاب جلال.
وحصل منتخب مصر على 3 نقاط ليتساوى مع مالاوي في صدارة الترتيب بعد نهاية الجولة، وظلت غينيا وكذلك إثيوبيا بدون رصيد.
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