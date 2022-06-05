https://arabic.sputniknews.com/20220605/وزير-الإعلام-اليمني-الحوثيون-يحاولون-القيام-بإجراءات-لنسف-مفاوضات-عمان-1063145118.html

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يحاولون القيام بإجراءات لنسف مفاوضات عمان

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يحاولون القيام بإجراءات لنسف مفاوضات عمان

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن جماعة أنصار الله اليمنية تسعى لنسف المفاوضات المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان، لرفع الحصار عن محافظة تعز. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T21:25+0000

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وكتب الإرياني سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر" أكد فيها أن "إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عن نيتها السير بإجراءات أحادية؛ محاولة لنسف المفاوضات المنعقدة في العاصمة الأردنية لرفع الحصار عن محافظة تعز، والالتفاف على بنود الهدنة الأممية التي تنص على فتح المنافذ الرئيسية في المحافظة المحاصرة منذ 7 سنوات، بطرق فرعية مستحدثة".وأضاف الإرياني: "حديث مليشيا الحوثي عن فتح طرق فرعية بدلا عن المنافذ الرئيسية يؤكد إمعان المليشيا في انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء محافظة تعز".وتابع أنه "يضاعف المعاناة الإنسانية للملايين من أبناء المحافظة "الأكثر كثافة بشرية" والتي تعرضت لأبشع صنوف الحصار والقتل الممنهج خلال سنوات الحرب".وحذر الإرياني من "استمرار المراوغة والتلاعب الحوثي بملف رفع الحصار عن محافظة تعز، بهدف كسب المزيد من الوقت، في ظل تقارير تؤكد استمراره في الدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة واستحداث المتارس والسواتر الترابية والخنادق، وقصف الأحياء السكنية بمختلف الاسلحة، واستهداف المدنيين بنيران القناصة".وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بالقيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية وممارسة ضغط حقيقي علي مليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ بنود الهدنة، وفتح المنافذ الرئيسية لمحافظة تعز فورا وبما يضمن إنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين وتنقلهم بصورة طبيعية".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا بدعم من تحالف عسكري عربي تقوده الرياض من جهة أخرى، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الجماعة ومنها العاصمة صنعاء منذ أواخر 2014.وأودى الصراع في اليمن بحياة نحو 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، بحسب تقارير للأمم المتحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/مشاورات-ثنائية-بين-أطراف-الصراع-اليمني-في-الأردن-هل-ينجح-المبعوث-الأممي-هذه-المرة؟-1059725483.html

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