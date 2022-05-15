https://arabic.sputniknews.com/20220515/اليمن-إعلان-موعد-بدء-الرحلات-الجوية-بين-صنعاء-وعمان-1062253625.html

اليمن… إعلان موعد بدء الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان

اليمن… إعلان موعد بدء الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية إعادة جدولة أول رحلة طيران بين صنعاء وعمّان غدا الاثنين لتخفيف معاناة اليمنيين. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T11:33+0000

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العالم العربي

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وقال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد، إن أول رحلة طيران من مطار صنعاء إلى مطار عمّان الدولي ستنطلق بعد جهود كبيرة قادتها الحكومة اليمنية بدعم من التحالف العربي والمبعوث الأممي.ولفت إلى أن تعاون الأردن مع اليمن أسهم في إنجاز هذا الأمر من أجل تخفيف معاناة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.وأعرب تيم ليندركينغ، المبعوث الأمريكي إلى اليمن، عن تقديره للجهود التي بذلها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لتسهيل إجراءات بدء الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان.ولفتت وكالة "عمون" الأردنية أن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن وافقت على منح الخطوط الجوية اليمنية الموافقة على تشغيل رحلات جوية مباشرة بين صنعاء وعمان.ومنذ التاسع من أغسطس/ آب عام 2016، يفرض التحالف العربي بقيادة السعودية، حظرا على رحلات الطيران في مطار صنعاء، حيث تم إيقاف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.ويتطلب تسيير رحلات الطيران من مطار صنعاء تنسيقا وتصريحات مع قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يسيطر على الأجواء اليمنية.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا بدعم من تحالف عسكري عربي تقوده الرياض من جهة أخرى، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الجماعة ومنها العاصمة صنعاء منذ أواخر 2014.وأودى الصراع في اليمن بحياة نحو 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، بحسب تقارير للأمم المتحدة.

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