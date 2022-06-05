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https://arabic.sputniknews.com/20220605/ويلز-تتأهل-لكأس-العالم-للمرة-الأولى-منذ-64-عاما-بالفوز-على-أوكرانيا-1063139638.html
ويلز تتأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 64 عاما بالفوز على أوكرانيا
ويلز تتأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 64 عاما بالفوز على أوكرانيا
في المباراة الفاصلة الحاسمة، هزم منتخب ويلز لكرة القدم نظيره الأوكراني في كارديف بنتيجة بهدف نظيف. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T18:18+0000
2022-06-05T18:18+0000
رياضة
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وسيلعب منتخب ويلز في مونديال 2022، الذي سيقام هذا الشتاء، في دور المجموعات مع منتخبات الولايات المتحدة وإيران وإنجلترا.وفاز منتخب ويلز على أوكرانيا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب كارديف سيتي، في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم.وسجل منتخب ويلز هدفه الوحيد في الدقيقة 34 من عمر المباراة، من ركلة حرة سددها جاريث بيل، قبل أن تصطدم بأندريه يارمولينكو لاعب منتخب أوكرانيا وتتحول للشباك.وبهذا الفوز، تأهل منتخب ويلز لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لأول مرة منذ عام 1958.
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رياضة

ويلز تتأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 64 عاما بالفوز على أوكرانيا

18:18 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISلاعب المنتخب الأوكراني أندريه يارمولينكو ضد منتخب ويلز
لاعب المنتخب الأوكراني أندريه يارمولينكو ضد منتخب ويلز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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في المباراة الفاصلة الحاسمة، هزم منتخب ويلز لكرة القدم نظيره الأوكراني في كارديف بنتيجة بهدف نظيف.
وسيلعب منتخب ويلز في مونديال 2022، الذي سيقام هذا الشتاء، في دور المجموعات مع منتخبات الولايات المتحدة وإيران وإنجلترا.
وفاز منتخب ويلز على أوكرانيا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب كارديف سيتي، في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم.
وسجل منتخب ويلز هدفه الوحيد في الدقيقة 34 من عمر المباراة، من ركلة حرة سددها جاريث بيل، قبل أن تصطدم بأندريه يارمولينكو لاعب منتخب أوكرانيا وتتحول للشباك.
وبهذا الفوز، تأهل منتخب ويلز لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لأول مرة منذ عام 1958.
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