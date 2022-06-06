https://arabic.sputniknews.com/20220606/اختصاصي-في-المناعة-يكشف-عن-فئات-تحتاج-للتطعيم-ضد-جدري-القردة-1063178433.html

اختصاصي في المناعة يكشف عن فئات تحتاج للتطعيم ضد جدري القردة

اختصاصي في المناعة يكشف عن فئات تحتاج للتطعيم ضد جدري القردة

كشف عالم المناعة الروسي، بيكولاي كريشكوف، عن الفئات، التي يجب أن يتم تلقيحها وعن احتمال انتقال جدري القرود إلى روسيا. 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T13:32+0000

2022-06-06T13:32+0000

2022-06-06T13:32+0000

منوعات

جدري القردة

انتشار

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وقال كريشكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من الصعب التنبؤ بالتوقيت الدقيق، لكن من المرجح للغاية نقل فيروس جدري القرود إلى روسيا خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة"، مضيفا: "إذا تصرفت السلطات الصحية بشكل فعال، فلن يصبح جدري القرود تهديدًا خطيرًا للروس".وتابع اختصاصي المناعة أن اختيار الإجراءات المصممة لمنع انتشار الفيروس يعتمد على الموقف المحدد، مشيرا إلى أنه في روسيا، قد يكون من الضروري التطعيم ضد الجدري في الفئات المعرضة للخطر.ومع ذلك، قال إن السيطرة "العالمية" على جدري القرود لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تطوير لقاح محدد ضد هذه العدوى. وبحسب اختصاصي المناعة، فإنه من الصعب مواجهة انتشار الفيروس في غرب إفريقيا من دون دواء خاص.وأكد: "نحن بحاجة إلى لقاح ضد جدري القرود، لأنه في الواقع لا يتم التحكم في العدوى بشكل جيد في المنطقة الموبوءة، في غرب إفريقيا. لقد تصاعد الوضع هناك بشكل حاد في السنوات القليلة الماضية. إذا تم تركيب لقاح، فسيكون أكثر فعالية ضد الجدري، وإذا تمكنا من تطعيم منطقة موبوءة، ستكون لدينا سيطرة أفضل على العدوى على نطاق عالمي".

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منوعات, جدري القردة, انتشار