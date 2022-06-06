https://arabic.sputniknews.com/20220606/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-بمساعدة-واشنطن-تنفذ-هجمات-إلكترونية-على-بنيتنا-التحتية--1063175319.html

الخارجية الروسية: أوكرانيا بمساعدة واشنطن تنفذ هجمات إلكترونية على بنيتنا التحتية

الخارجية الروسية: أوكرانيا بمساعدة واشنطن تنفذ هجمات إلكترونية على بنيتنا التحتية

أعلنت الخارجية الروسية أن أوكرانيا بمساعدة الولايات المتحدة تنفذ هجمات إلكترونية على البنية التحتية الروسية، متوعدةً برد حازم إذا استمرت المضايقات. 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T12:37+0000

2022-06-06T12:37+0000

2022-06-06T12:56+0000

روسيا

هجمات

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102200/66/1022006687_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_0ced0d75be817bbaf985488763c1c05f.jpg

وقال مدير قسم أمن المعلومات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، أندري كروتسكيخ، في بيان اليوم الاثنين: "تحت ستار الشعارات دفاعا عن الديمقراطية، أطلقت الولايات المتحدة العنان للعدوان السيبراني ضد روسيا وحلفائها. إنهم يستخدمون "نظام زيلينسكي" و"جيش تكنولوجيا المعلومات" الذي أنشأه لتنفيذ هجمات إلكترونية ضد بلدنا.. تتزايد باستمرار الهجمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على البنية التحتية الحيوية في روسيا".ووفقا لكروتسكيخ، فإن نتيجة مثل هذه "الفوضى" قد تكون كارثية، لأنه لن يكون هناك منتصرون في صراع إلكتروني مباشر بين الدول.في الوقت نفسه، أشار إلى أن موسكو مستعدة لتطوير اتفاقيات قانونية دولية مع جميع الدول التي تقيم خطر الحرب الإلكترونية بحذر.وختم: "على عكس هذا السيناريو، ما زلنا نصر على أنه لا يوجد بديل للاستخدام السلمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنع النزاعات في هذا المجال. نحن على استعداد لوضع اتفاقيات قانونية دولية مناسبة مع جميع الدول التي تقيم خطر الحرب الإلكترونية بحذر".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن العدوان الإلكتروني ضد روسيا قد فشل، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن البلاد كانت مستعدة لتلك الهجمات.وقال بوتين خلال جلسة مجلس الأمن الروسي: "يمكننا اليوم القول إن العدوان الإلكتروني ضدنا قد فشل، شأنه في ذلك شأن العقوبات ضد روسيا؛ لقد كنا مستعدين لهذه الهجمات، وهذه هي نتيجة العمل المنظم الذي قمنا به خلال الأعوام الماضية".

https://arabic.sputniknews.com/20220520/بوتين-بعد-بدء-العملية-الخاصة-تم-إطلاق-حرب-حقيقية-في-فضاء-المعلومات-ضد-روسيا-1062475930.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, هجمات, أخبار أوكرانيا