https://arabic.sputniknews.com/20220606/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-بمساعدة-واشنطن-تنفذ-هجمات-إلكترونية-على-بنيتنا-التحتية--1063175319.html
الخارجية الروسية: أوكرانيا بمساعدة واشنطن تنفذ هجمات إلكترونية على بنيتنا التحتية
الخارجية الروسية: أوكرانيا بمساعدة واشنطن تنفذ هجمات إلكترونية على بنيتنا التحتية
أعلنت الخارجية الروسية أن أوكرانيا بمساعدة الولايات المتحدة تنفذ هجمات إلكترونية على البنية التحتية الروسية، متوعدةً برد حازم إذا استمرت المضايقات. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:37+0000
2022-06-06T12:37+0000
2022-06-06T12:56+0000
روسيا
هجمات
أخبار أوكرانيا
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وقال مدير قسم أمن المعلومات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، أندري كروتسكيخ، في بيان اليوم الاثنين: "تحت ستار الشعارات دفاعا عن الديمقراطية، أطلقت الولايات المتحدة العنان للعدوان السيبراني ضد روسيا وحلفائها. إنهم يستخدمون "نظام زيلينسكي" و"جيش تكنولوجيا المعلومات" الذي أنشأه لتنفيذ هجمات إلكترونية ضد بلدنا.. تتزايد باستمرار الهجمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على البنية التحتية الحيوية في روسيا".ووفقا لكروتسكيخ، فإن نتيجة مثل هذه "الفوضى" قد تكون كارثية، لأنه لن يكون هناك منتصرون في صراع إلكتروني مباشر بين الدول.في الوقت نفسه، أشار إلى أن موسكو مستعدة لتطوير اتفاقيات قانونية دولية مع جميع الدول التي تقيم خطر الحرب الإلكترونية بحذر.وختم: "على عكس هذا السيناريو، ما زلنا نصر على أنه لا يوجد بديل للاستخدام السلمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنع النزاعات في هذا المجال. نحن على استعداد لوضع اتفاقيات قانونية دولية مناسبة مع جميع الدول التي تقيم خطر الحرب الإلكترونية بحذر".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن العدوان الإلكتروني ضد روسيا قد فشل، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن البلاد كانت مستعدة لتلك الهجمات.وقال بوتين خلال جلسة مجلس الأمن الروسي: "يمكننا اليوم القول إن العدوان الإلكتروني ضدنا قد فشل، شأنه في ذلك شأن العقوبات ضد روسيا؛ لقد كنا مستعدين لهذه الهجمات، وهذه هي نتيجة العمل المنظم الذي قمنا به خلال الأعوام الماضية".
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روسيا, هجمات, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: أوكرانيا بمساعدة واشنطن تنفذ هجمات إلكترونية على بنيتنا التحتية
12:37 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 12:56 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخارجية الروسية أن أوكرانيا بمساعدة الولايات المتحدة تنفذ هجمات إلكترونية على البنية التحتية الروسية، متوعدةً برد حازم إذا استمرت المضايقات.
وقال مدير قسم أمن المعلومات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، أندري كروتسكيخ، في بيان اليوم الاثنين: "تحت ستار الشعارات دفاعا عن الديمقراطية، أطلقت الولايات المتحدة العنان للعدوان السيبراني ضد روسيا وحلفائها. إنهم يستخدمون "نظام زيلينسكي" و"جيش تكنولوجيا المعلومات" الذي أنشأه لتنفيذ هجمات إلكترونية ضد بلدنا.. تتزايد باستمرار الهجمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على البنية التحتية الحيوية في روسيا".
وأضاف كروتسكيخ: "في ظل هذه الظروف، ليس لدينا أوهام بشأن استعداد الإدارة لإجراء مفاوضات سليمة وعملية بشأن IIS(أمن المعلومات الدولية). وفي الوقت نفسه، لا نوصي الولايات المتحدة باستفزاز روسيا لاتخاذ إجراءات انتقامية - رفض سيتبع ذلك بالتأكيد، سيكون حازمًا وحاسمًا".
ووفقا لكروتسكيخ، فإن نتيجة مثل هذه "الفوضى" قد تكون كارثية، لأنه لن يكون هناك منتصرون في صراع إلكتروني مباشر بين الدول.
في الوقت نفسه، أشار إلى أن موسكو مستعدة لتطوير اتفاقيات قانونية دولية مع جميع الدول التي تقيم خطر الحرب الإلكترونية بحذر.
وختم: "على عكس هذا السيناريو، ما زلنا نصر على أنه لا يوجد بديل للاستخدام السلمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنع النزاعات في هذا المجال. نحن على استعداد لوضع اتفاقيات قانونية دولية مناسبة مع جميع الدول التي تقيم خطر الحرب الإلكترونية بحذر".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن العدوان الإلكتروني ضد روسيا قد فشل، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن البلاد كانت مستعدة لتلك الهجمات.
وقال بوتين خلال جلسة مجلس الأمن الروسي: "يمكننا اليوم القول إن العدوان الإلكتروني ضدنا قد فشل، شأنه في ذلك شأن العقوبات ضد روسيا؛ لقد كنا مستعدين لهذه الهجمات، وهذه هي نتيجة العمل المنظم الذي قمنا به خلال الأعوام الماضية".