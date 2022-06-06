https://arabic.sputniknews.com/20220606/الدفاع-التركية-أنقرة-وكييف-تناقشان-إنشاء-ممر-آمن-لناقلات-البضائع-من-الموانئ-الأوكرانية--1063175360.html
الدفاع التركية: أنقرة وكييف تناقشان إنشاء ممر آمن لناقلات البضائع من الموانئ الأوكرانية
الدفاع التركية: أنقرة وكييف تناقشان إنشاء ممر آمن لناقلات البضائع من الموانئ الأوكرانية
قالت وزارة الدفاع التركية إن أنقرة وكييف ناقشتا قضايا توفير ممر آمن لناقلات البضائع التركية التي تنتظر المغادرة من الموانئ الأوكرانية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:41+0000
2022-06-06T12:41+0000
2022-06-06T12:41+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103700/43/1037004372_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_bc78cc67ff0175409927732864c92e4f.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع : "وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف. وتم التأكيد خلال المحادثات على قضايا ضمان النقل الآمن لسفننا التجارية وطائرات A400M المنتظرة في موانئ أوكرانيا إلى تركيا".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيناقش خلال المحادثات في تركيا قضية تصدير الحبوب الأوكرانية.وقال بيسكوف للصحفيين: "الأسبوع المقبل، سيكون وزير الخارجية الروسي في تركيا بالفعل، حيث من المقرر أن تجري محادثات واتصالات هناك على مستوى رفيع".وأضاف بيسكوف، قائلا: "وسيكون موضوع الحبوب الأوكرانية على رأس جدول الأعمال كذلك".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103700/43/1037004372_92:0:1188:822_1920x0_80_0_0_4b0deb4964a28ba8bac9b7e2287d80c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع التركية: أنقرة وكييف تناقشان إنشاء ممر آمن لناقلات البضائع من الموانئ الأوكرانية
تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع التركية إن أنقرة وكييف ناقشتا قضايا توفير ممر آمن لناقلات البضائع التركية التي تنتظر المغادرة من الموانئ الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع : "وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف. وتم التأكيد خلال المحادثات على قضايا ضمان النقل الآمن لسفننا التجارية وطائرات A400M المنتظرة في موانئ أوكرانيا إلى تركيا".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيناقش خلال المحادثات في تركيا قضية تصدير
الحبوب الأوكرانية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الأسبوع المقبل، سيكون وزير الخارجية الروسي في تركيا بالفعل، حيث من المقرر أن تجري محادثات واتصالات هناك على مستوى رفيع".
وأضاف بيسكوف، قائلا: "وسيكون موضوع الحبوب الأوكرانية على رأس جدول الأعمال كذلك".