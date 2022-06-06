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https://arabic.sputniknews.com/20220606/الدفاع-التركية-أنقرة-وكييف-تناقشان-إنشاء-ممر-آمن-لناقلات-البضائع-من-الموانئ-الأوكرانية--1063175360.html
الدفاع التركية: أنقرة وكييف تناقشان إنشاء ممر آمن لناقلات البضائع من الموانئ الأوكرانية
الدفاع التركية: أنقرة وكييف تناقشان إنشاء ممر آمن لناقلات البضائع من الموانئ الأوكرانية
قالت وزارة الدفاع التركية إن أنقرة وكييف ناقشتا قضايا توفير ممر آمن لناقلات البضائع التركية التي تنتظر المغادرة من الموانئ الأوكرانية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:41+0000
2022-06-06T12:41+0000
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع : "وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف. وتم التأكيد خلال المحادثات على قضايا ضمان النقل الآمن لسفننا التجارية وطائرات A400M المنتظرة في موانئ أوكرانيا إلى تركيا".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيناقش خلال المحادثات في تركيا قضية تصدير الحبوب الأوكرانية.وقال بيسكوف للصحفيين: "الأسبوع المقبل، سيكون وزير الخارجية الروسي في تركيا بالفعل، حيث من المقرر أن تجري محادثات واتصالات هناك على مستوى رفيع".وأضاف بيسكوف، قائلا: "وسيكون موضوع الحبوب الأوكرانية على رأس جدول الأعمال كذلك".
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أخبار أوكرانيا

الدفاع التركية: أنقرة وكييف تناقشان إنشاء ممر آمن لناقلات البضائع من الموانئ الأوكرانية

12:41 GMT 06.06.2022
© Sputnik . Photo: Crimea's FSB Press Service / الذهاب إلى بنك الصورصورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
صورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Photo: Crimea's FSB Press Service
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قالت وزارة الدفاع التركية إن أنقرة وكييف ناقشتا قضايا توفير ممر آمن لناقلات البضائع التركية التي تنتظر المغادرة من الموانئ الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع : "وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف. وتم التأكيد خلال المحادثات على قضايا ضمان النقل الآمن لسفننا التجارية وطائرات A400M المنتظرة في موانئ أوكرانيا إلى تركيا".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيناقش خلال المحادثات في تركيا قضية تصدير الحبوب الأوكرانية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الأسبوع المقبل، سيكون وزير الخارجية الروسي في تركيا بالفعل، حيث من المقرر أن تجري محادثات واتصالات هناك على مستوى رفيع".
وأضاف بيسكوف، قائلا: "وسيكون موضوع الحبوب الأوكرانية على رأس جدول الأعمال كذلك".
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