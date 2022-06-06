https://arabic.sputniknews.com/20220606/الرئاسة-الفلسطينية-اقتحامات-الأقصى-اليومية-أصبحت-غزوا-سيتحول-لحرب-دينية-1063174067.html
الرئاسة الفلسطينية: اقتحامات الأقصى اليومية أصبحت غزوا سيتحول لحرب دينية
الرئاسة الفلسطينية: اقتحامات الأقصى اليومية أصبحت غزوا سيتحول لحرب دينية
وصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اقتحامات المتطرفين اليهود، اليومية للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، بأنها أصبحت "غزوا وليست زيارة". 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:24+0000
2022-06-06T12:24+0000
2022-06-06T12:24+0000
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن أبو ردينة أنه من الضروري الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى.وحذر المتحدث باسم الرئاسة أن "استمرار هذا الغزو سيحول الصراع إلى حرب دينية لا تبقي ولا تذر".وأكد أبو ردينة على أن محاولات تل أبيب تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، من خلال تكريس تقسيمه الزماني مثل تقسيمه مكانيا، "مرفوضة ومصيرها إلى الفشل".ودعا المسؤول الفلسطيني الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تصعيدها واقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان.واعتبر أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية وتجاهل قرارات الأمم المتحدة، يشكل غطاء وحماية للاقتحامات وللانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الشرطة-الإسرائيلية-تعتدي-على-قيادي-بالحركة-الإسلامية-طالب-مجندة-بعدم-التدخين-في-الأقصى-فيديو-1063145395.html
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أخبار فلسطين اليوم
الرئاسة الفلسطينية: اقتحامات الأقصى اليومية أصبحت غزوا سيتحول لحرب دينية
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وصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اقتحامات المتطرفين اليهود، اليومية للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، بأنها أصبحت "غزوا وليست زيارة".
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
عن أبو ردينة أنه من الضروري الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى.
وحذر المتحدث باسم الرئاسة أن "استمرار هذا الغزو سيحول الصراع إلى حرب دينية لا تبقي ولا تذر".
وأكد أبو ردينة على أن محاولات تل أبيب تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، من خلال تكريس تقسيمه الزماني مثل تقسيمه مكانيا، "مرفوضة ومصيرها إلى الفشل".
ودعا المسؤول الفلسطيني الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تصعيدها واقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان.
واعتبر أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية وتجاهل قرارات الأمم المتحدة، يشكل غطاء وحماية للاقتحامات وللانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي.