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المغرب... انطلاق الدورة الأكاديمية التحضيرية لتمرين "الأسد الأفريقي 2022"
المغرب... انطلاق الدورة الأكاديمية التحضيرية لتمرين "الأسد الأفريقي 2022"
انطلقت اليوم الاثنين الدورة الأكاديمية للتكوين لفائدة أفراد من القوات المسلحة الملكية ومن جنسيات أخرى، وذلك في إطار المخطط الشامل للتعاون العسكري، وتحضيرا... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T13:51+0000
2022-06-06T13:51+0000
العالم العربي
تمرين عسكري
أخبار المغرب اليوم
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وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية في بيان أن "الدورة المقررة على مستوى القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأكادير، على هامش تمرين "الأسد الأفريقي"، سيهم هذه السنة تكوينات في المجالات المتعلقة بإجراء المناورات العملية، ومن بينها، أسلوب التخطيط العملياتي المشترك بين القوات، والجوانب القانونية، والإعلام العام، والتخطيط الطبي، والأمن السيبراني وتقنيات تقييم تمرين مشترك بين القوات".يذكر أن الدورة الثامنة عشرة من تمرين "الأسد الأفريقي 2022" ستجرى خلال الفترة ما بين 20 يونيو/حزيران و بداية يوليو/تموز 2022 في مناطق القنيطرة وأكادير وطانطان وتارودانت والمحبس.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/خبير-عسكري-مناورات-الأسد-الأفريقي-ستشهد-استخدام-جميع-أنواع-الأسلحة-المتطورة-1057354563.html
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العالم العربي, تمرين عسكري, أخبار المغرب اليوم

المغرب... انطلاق الدورة الأكاديمية التحضيرية لتمرين "الأسد الأفريقي 2022"

13:51 GMT 06.06.2022
© AFP 2022 / SEYLLOUجنرال أمريكي خلال مشاركته في نسخة سابقة من مناورات الأسد الأفريقي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدة دول أفريقية
جنرال أمريكي خلال مشاركته في نسخة سابقة من مناورات الأسد الأفريقي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدة دول أفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / SEYLLOU
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انطلقت اليوم الاثنين الدورة الأكاديمية للتكوين لفائدة أفراد من القوات المسلحة الملكية ومن جنسيات أخرى، وذلك في إطار المخطط الشامل للتعاون العسكري، وتحضيرا لتمرين "الأسد الأفريقي 2022".
وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية في بيان أن "الدورة المقررة على مستوى القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأكادير، على هامش تمرين "الأسد الأفريقي"، سيهم هذه السنة تكوينات في المجالات المتعلقة بإجراء المناورات العملية، ومن بينها، أسلوب التخطيط العملياتي المشترك بين القوات، والجوانب القانونية، والإعلام العام، والتخطيط الطبي، والأمن السيبراني وتقنيات تقييم تمرين مشترك بين القوات".
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وأضاف البيان أن "هذه التدريبات التي سيؤطرها مدربون عسكريون من القوات المسلحة الملكية والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى شريكة، تهدف إلى تطوير قابلية التشغيل المشترك بين القوات، وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات، وكذا التحضير للمهام المرتبطة بالتخطيط داخل مراكز عمليات تقام بمناسبة تنفيذ تمرين "الأسد الأفريقي 2022".
يذكر أن الدورة الثامنة عشرة من تمرين "الأسد الأفريقي 2022" ستجرى خلال الفترة ما بين 20 يونيو/حزيران و بداية يوليو/تموز 2022 في مناطق القنيطرة وأكادير وطانطان وتارودانت والمحبس.
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