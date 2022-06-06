https://arabic.sputniknews.com/20220606/المكسيك-تعتقل-أزيد-من-77-ألف-مهاجر-غير-نظامي-فى-الربع-الأول-من-2022-1063147596.html
المكسيك تعتقل أزيد من 77 ألف مهاجر غير نظامي فى الربع الأول من 2022
المكسيك تعتقل أزيد من 77 ألف مهاجر غير نظامي فى الربع الأول من 2022
اعتقلت الحكومة المكسيكية 77 ألفا و626 مهاجرا في الفترة من يناير إلى مارس 2022، بزيادة سنوية قدرها 89.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T03:27+0000
2022-06-06T03:27+0000
2022-06-06T03:27+0000
أخبار المكسيك
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وكشف المعهد الوطني للهجرة بالمكسيك أن عدد المهاجرين المعتقلين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 زاد بأكثر من 41 ألف مهاجر عن الفترة ذاتها من عام 2021.وكانت الأصول الرئيسية للمهاجرين الذين تم تقديمهم أو توجيههم أمام سلطات الهجرة هي غواتيمالا وهندوراس، حيث حصل كل منهما على 23.9 في المائة من إجمالي المهاجرين، تلتهما كوبا (15.9 في المائة) ونيكاراغوا (9.8 في المائة) والسلفادور (7.8 في المائة) وكولومبيا (5.9 في المائة) وبقية البلدان الأخرى غير المحددة (12.7 في المائة).وأبرز المعهد الحكومي أن ما يقرب من ثلث عمليات الاعتراض وقعت في تشياباس، وهي ولاية على الحدود مع غواتيمالا، حيث تم اعتراض 24294 مهاجرا، أي بزيادة قدرها 96 في المائة عن نفس الفترة من 2021، تليها باخا كاليفورنيا، على الحدود الشمالية للبلاد، مع اعتراض 8668 شخصا، وفيراكروز، وهي ولاية على خليج المكسيك تربط الجنوب بالشمال، بـ6658 شخصا.من جهتها، ارتفعت عمليات ترحيل المهاجرين بنسبة بلغت 9.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، مع ترحيل 26131 مهاجرا مقابل 23940 في نفس الفترة من عام 2021.وتعكس هذه البيانات تدفق الهجرة القياسي إلى الولايات المتحدة، حيث اكتشف مكتب الجمارك وحماية الحدود أكثر من 1.7 مليون مهاجر غير نظامي على الحدود مع المكسيك خلال عام.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/هزة-أرضية-بقوة-52-درجات-تضرب-جنوب-المكسيك-1063104428.html
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أخبار المكسيك
المكسيك تعتقل أزيد من 77 ألف مهاجر غير نظامي فى الربع الأول من 2022
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اعتقلت الحكومة المكسيكية 77 ألفا و626 مهاجرا في الفترة من يناير إلى مارس 2022، بزيادة سنوية قدرها 89.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وكشف المعهد الوطني للهجرة بالمكسيك أن عدد المهاجرين المعتقلين في الأشهر الثلاثة الأولى
من عام 2022 زاد بأكثر من 41 ألف مهاجر عن الفترة ذاتها من عام 2021.
وأضاف المعهد، في تقرير نشره الأحد، أنه تم أيضا تسجيل زيادة سنوية بنسبة 71.9 في المائة في صفوف الأطفال والمراهقين الذين تم اعتراضهم، بارتفاع من 6555 ما بين يناير إلى مارس 2021 إلى 11271 هذا العام.
وكانت الأصول الرئيسية للمهاجرين الذين تم تقديمهم أو توجيههم أمام سلطات الهجرة هي غواتيمالا وهندوراس، حيث حصل كل منهما على 23.9 في المائة من إجمالي المهاجرين، تلتهما كوبا (15.9 في المائة) ونيكاراغوا (9.8 في المائة) والسلفادور (7.8 في المائة) وكولومبيا (5.9 في المائة) وبقية البلدان الأخرى غير المحددة (12.7 في المائة).
وأبرز المعهد الحكومي أن ما يقرب من ثلث عمليات الاعتراض وقعت في تشياباس، وهي ولاية على الحدود مع غواتيمالا، حيث تم اعتراض 24294 مهاجرا، أي بزيادة قدرها 96 في المائة عن نفس الفترة من 2021، تليها باخا كاليفورنيا، على الحدود الشمالية للبلاد، مع اعتراض 8668 شخصا، وفيراكروز، وهي ولاية على خليج المكسيك تربط الجنوب بالشمال، بـ6658 شخصا.
من جهتها، ارتفعت عمليات ترحيل المهاجرين بنسبة بلغت 9.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، مع ترحيل 26131 مهاجرا مقابل 23940 في نفس الفترة من عام 2021.
وتعكس هذه البيانات تدفق الهجرة القياسي إلى الولايات المتحدة، حيث اكتشف مكتب الجمارك وحماية الحدود أكثر من 1.7 مليون مهاجر غير نظامي على الحدود مع المكسيك خلال عام.