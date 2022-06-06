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https://arabic.sputniknews.com/20220606/تدريبات-الحوريات-في-جنوب-أفريقيا-1063161389.html
تدريبات الحوريات في جنوب أفريقيا
تدريبات الحوريات في جنوب أفريقيا
"حورية البحر" هي رياضة سريعة الانتشار في مختلف بلدان العالم، وتتضمن العديد من المهارات مثل السباحة الأحادية، والتجديف، وحيل تحت الماء، وحبس النفس. تشاهدون... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T09:28+0000
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фото, صور, وسائط متعددة, جنوب أفريقيا

تدريبات الحوريات في جنوب أفريقيا

09:28 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 09:29 GMT 06.06.2022)
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"حورية البحر" هي رياضة سريعة الانتشار في مختلف بلدان العالم، وتتضمن العديد من المهارات مثل السباحة الأحادية، والتجديف، وحيل تحت الماء، وحبس النفس. تشاهدون جانباً من فصل تعليمي من مدرسة "ميرسكول" الجنوب أفريقية.
© AFP 2022 / Phill Magakoeالطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
الطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم حوريات البحر في مدرسة ميرسكول (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Phill Magakoe
الطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Phill Magakoeالطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
الطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم حوريات البحر في مدرسة ميرسكول (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Phill Magakoe
الطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Phill Magakoe

الطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو/حزيران 2022.

الطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم &quot;حوريات البحر&quot; في مدرسة &quot;ميرسكول&quot; (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو/حزيران 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Phill Magakoe

الطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو/حزيران 2022.

© AFP 2022 / Phill Magakoeالطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
الطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم حوريات البحر في مدرسة ميرسكول (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Phill Magakoe
الطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Phill Magakoeإزيل ناير، مدربة بمدرسة السباحة خلال فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
إزيل ناير، مدربة بمدرسة السباحة خلال فصل حوريات البحر في مدرسة ميرسكول (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Phill Magakoe
إزيل ناير، مدربة بمدرسة السباحة خلال فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Marco Longariإلين زوتينديك، 42 عاماً، خلال جلسة تصوير في فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
إلين زوتينديك، 42 عاماً، خلال جلسة تصوير في فصل حوريات البحر في مدرسة ميرسكول (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Marco Longari
إلين زوتينديك، 42 عاماً، خلال جلسة تصوير في فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Phill Magakoeزيلدا ويلغمود (في الأمام) ونينا ويرنيك (في الخلف) خلال فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
زيلدا ويلغمود (في الأمام) ونينا ويرنيك (في الخلف) خلال فصل حوريات البحر في مدرسة ميرسكول (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Phill Magakoe
زيلدا ويلغمود (في الأمام) ونينا ويرنيك (في الخلف) خلال فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Phill Magakoeإلين زوتينديك، بعد انتهاء فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
إلين زوتينديك، بعد انتهاء فصل حوريات البحر في مدرسة ميرسكول (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Phill Magakoe
إلين زوتينديك، بعد انتهاء فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
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