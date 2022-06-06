تدريبات الحوريات في جنوب أفريقيا

© AFP 2022 / Marco Longari إلين زوتينديك، 42 عاماً، خلال جلسة تصوير في فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.