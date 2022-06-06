تدريبات الحوريات في جنوب أفريقيا

© AFP 2022 / Phill Magakoeالطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Phill Magakoe
الطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Phill Magakoeالطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
2/8
© AFP 2022 / Phill Magakoe
الطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Phill Magakoe
الطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو/حزيران 2022.
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© AFP 2022 / Phill Magakoe
الطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو/حزيران 2022.
© AFP 2022 / Phill Magakoeالطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Phill Magakoe
الطلاب يؤدون روتينًا خلال فصلهم في تعليم "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Phill Magakoeإزيل ناير، مدربة بمدرسة السباحة خلال فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Phill Magakoe
إزيل ناير، مدربة بمدرسة السباحة خلال فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Marco Longariإلين زوتينديك، 42 عاماً، خلال جلسة تصوير في فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Marco Longari
إلين زوتينديك، 42 عاماً، خلال جلسة تصوير في فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Phill Magakoeزيلدا ويلغمود (في الأمام) ونينا ويرنيك (في الخلف) خلال فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Phill Magakoe
زيلدا ويلغمود (في الأمام) ونينا ويرنيك (في الخلف) خلال فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Phill Magakoeإلين زوتينديك، بعد انتهاء فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Phill Magakoe
إلين زوتينديك، بعد انتهاء فصل "حوريات البحر" في مدرسة "ميرسكول" (Merschool) في كايالامي، بالقرب من مدراند، جنوب أفريقيا 3 يونيو 2022.