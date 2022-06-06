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تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بعد سداد التزامات خارجية بقيمة ملياري دولار
تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بعد سداد التزامات خارجية بقيمة ملياري دولار
انخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنحو 1.63 مليار دولار، على خلفية سداد البلاد حزمة من الالتزامات الخارجية المقررة. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T15:07+0000
2022-06-06T15:07+0000
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ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، فإن رصيد البلاد من الاحتياطي النقدي الأجنبي، بلغ 35.49 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بنحو 37.12 مليار دولار في أبريل/ نيسان.ويرجع هذا الانخفاض إلى سداد مصر مدفوعات ذات صلة بالديون الخارجية والتي استحق ميعادها في مايو، وقدرت بنحو ملياري دولار؛ منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية.وبحسب البيان المنشور على موقع البنك، فإن المدفوعات المسددة شملت أيضا مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى، والتي تأتي جميعها في سياق "متوقع ومعتاد".وأوضح البنك في ختام بيانه أن صافي رصيد الاحتياطيات الدولية لمصر الحالي، يكفي لتغطية نحو 5 أشهر من الواردات السلعية للبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/لماذا-رفع-البنك-المركزي-المصري-معدل-الفائدة-بنسبة-2؟-1062489562.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن, مصر

تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بعد سداد التزامات خارجية بقيمة ملياري دولار

15:07 GMT 06.06.2022
© YouTube.comالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
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انخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنحو 1.63 مليار دولار، على خلفية سداد البلاد حزمة من الالتزامات الخارجية المقررة.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، فإن رصيد البلاد من الاحتياطي النقدي الأجنبي، بلغ 35.49 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بنحو 37.12 مليار دولار في أبريل/ نيسان.
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ويرجع هذا الانخفاض إلى سداد مصر مدفوعات ذات صلة بالديون الخارجية والتي استحق ميعادها في مايو، وقدرت بنحو ملياري دولار؛ منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية.
وبحسب البيان المنشور على موقع البنك، فإن المدفوعات المسددة شملت أيضا مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى، والتي تأتي جميعها في سياق "متوقع ومعتاد".
وأوضح البنك في ختام بيانه أن صافي رصيد الاحتياطيات الدولية لمصر الحالي، يكفي لتغطية نحو 5 أشهر من الواردات السلعية للبلاد.
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