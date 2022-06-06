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https://arabic.sputniknews.com/20220606/قديروف-يعلن-عن-إرسال-مجموعة-جديدة-من-المتطوعين-إلى-أوكرانيا-1063179773.html
قديروف يعلن عن إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا
قديروف يعلن عن إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا
أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف عن إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين من العاصمة غروزني إلى أوكرانيا. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T13:47+0000
2022-06-06T13:47+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال قديروف في منشور على حسابه الخاص في "تلغرام": "لقد أرسلنا دفعة أخرى من المتطوعين للمشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا. معظمهم من المتخصصين الجاهزين الذين خضعوا لجميع التدريبات اللازمة في الجامعة الروسية للقوات الخاصة في جودرميس. للحصول على المهارات المناسبة".وأضاف أن الصندوق العام الإقليمي الذي يحمل اسم أحمد خادجي قديروف زود المتطوعين بأسلحة ومعدات حديثة.هذا ونشر قديروف، في وقت سابق، مقطعا مصورا يظهر تصفية عناصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، متوعدا بعقاب شديد لهذه القوات.وعلق قديروف على المقطع الذي نشره على قناته في "تلغرام" قائلا: "ألفت انتباهكم إلى دليل آخر على فعالية التكتيكات الجديدة التي بدأنا استخدامها ضد القوميين الأوكرانيين المتطرفين. هذه المرة، نجح مقاتلونا في تدمير مجموعة العدو في منطقة قرية كاميشيفاخ ذات الأهمية الاستراتيجية".
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أخبار أوكرانيا

قديروف يعلن عن إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا

13:47 GMT 06.06.2022
© Sputnik . Said Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الشيشان رمضان قاديروف
رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Said Tsarnaev
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أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف عن إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين من العاصمة غروزني إلى أوكرانيا.
وقال قديروف في منشور على حسابه الخاص في "تلغرام": "لقد أرسلنا دفعة أخرى من المتطوعين للمشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا. معظمهم من المتخصصين الجاهزين الذين خضعوا لجميع التدريبات اللازمة في الجامعة الروسية للقوات الخاصة في جودرميس. للحصول على المهارات المناسبة".
وأضاف أن الصندوق العام الإقليمي الذي يحمل اسم أحمد خادجي قديروف زود المتطوعين بأسلحة ومعدات حديثة.
هذا ونشر قديروف، في وقت سابق، مقطعا مصورا يظهر تصفية عناصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، متوعدا بعقاب شديد لهذه القوات.
وعلق قديروف على المقطع الذي نشره على قناته في "تلغرام" قائلا: "ألفت انتباهكم إلى دليل آخر على فعالية التكتيكات الجديدة التي بدأنا استخدامها ضد القوميين الأوكرانيين المتطرفين. هذه المرة، نجح مقاتلونا في تدمير مجموعة العدو في منطقة قرية كاميشيفاخ ذات الأهمية الاستراتيجية".
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