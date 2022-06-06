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https://arabic.sputniknews.com/20220606/قطة-مجتهدة-تتخرج-من-جامعة-أمريكية-صور-1063167078.html
قطة مجتهدة "تتخرج" من جامعة أمريكية... صور
قطة مجتهدة "تتخرج" من جامعة أمريكية... صور
لم تعد المثابرة على التعلم واستذكار الدروس مقصورة على البشر، حيث قلبت القطة "سوكي" الموازين بجلوسها ساعات طوال تنصت باهتمام للمحاضرات عبر تطبيق "زووم". 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T10:06+0000
2022-06-06T10:06+0000
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برفقة صاحبتها، فرانشيسكا بوردير الطالبة في جامعة تكساس في أوستين الأمريكية، واظبت "سوكي" على حضور جميع المحاضرات في المنزل وكانت تبدي اهتماما كبيرا.تقول فرانشيكسا: "كلما أردت الإصغاء إلى محاضرة عبر زووم، كانت القطة تجلس أمام شاشة الحاسوب مستمعة طوال الوقت"، بحسب إذاعة "مونت كارلو" الدولية.وتضيف أن "سوكي" ستشاركها في حفل التخرج من الجامعة المقرر العام الحالي 2022، معربة عن رغبتها أن تكون القطة ضيفة شرف خلال حفل تخرجها.وظهرت "سوكي" وهي مرتدية زي التخرج إلى جانب فرانشيكسا في تغريدة نشرتها الأخيرة على "تويتر".
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منوعات

قطة مجتهدة "تتخرج" من جامعة أمريكية... صور

10:06 GMT 06.06.2022
© Photo / CC0قطة
قطة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Photo / CC0
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لم تعد المثابرة على التعلم واستذكار الدروس مقصورة على البشر، حيث قلبت القطة "سوكي" الموازين بجلوسها ساعات طوال تنصت باهتمام للمحاضرات عبر تطبيق "زووم".
برفقة صاحبتها، فرانشيسكا بوردير الطالبة في جامعة تكساس في أوستين الأمريكية، واظبت "سوكي" على حضور جميع المحاضرات في المنزل وكانت تبدي اهتماما كبيرا.
تقول فرانشيكسا: "كلما أردت الإصغاء إلى محاضرة عبر زووم، كانت القطة تجلس أمام شاشة الحاسوب مستمعة طوال الوقت"، بحسب إذاعة "مونت كارلو" الدولية.
وتضيف أن "سوكي" ستشاركها في حفل التخرج من الجامعة المقرر العام الحالي 2022، معربة عن رغبتها أن تكون القطة ضيفة شرف خلال حفل تخرجها.
وظهرت "سوكي" وهي مرتدية زي التخرج إلى جانب فرانشيكسا في تغريدة نشرتها الأخيرة على "تويتر".
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