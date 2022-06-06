https://arabic.sputniknews.com/20220606/كازاخستان-زيارة-وزير-الخارجية-السعودي-تتزامن-مع-حدث-تاريخي-1063167922.html
كازاخستان... زيارة وزير الخارجية السعودي تتزامن مع حدث تاريخي
كازاخستان... زيارة وزير الخارجية السعودي تتزامن مع حدث تاريخي
وصف رئيس جمهورية كازاخستان الاستفتاء على تعديل قانون بلاده الأساسي بأنه حدث مهم يشكل منعطفا في تاريخ البلاد. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T10:24+0000
2022-06-06T10:24+0000
2022-06-06T10:24+0000
العالم
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وأعلن الرئيس قاسم جومارت توكاييف ذلك أثناء استقباله لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي وصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن جهاز الإعلام الرئاسي قال في بيان له، إن رئيس الجمهورية أشار إلى أن وزير الخارجية السعودي وصل إلى بلاده في وقت مرت فيه كازاخستان بمنعطف تاريخي.وجرى استفتاء على تعديل دستور كازاخستان في الخامس من يونيو/حزيران.وتحد التغييرات المقرر إجراؤها على الدستور الكازاخستاني من صلاحيات رئيس الجمهورية، وتوسع صلاحيات البرلمان. ونوه الرئيس توكاييف إلى أن المحاولة الانقلابية في يناير/كانون الثاني 2022، هي التي اقتضت ضرورة الإسراع بإصلاح النظام السياسي، ولهذا تم تنظيم استفتاء تعديل دستور البلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كازاخستان... زيارة وزير الخارجية السعودي تتزامن مع حدث تاريخي
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وصف رئيس جمهورية كازاخستان الاستفتاء على تعديل قانون بلاده الأساسي بأنه حدث مهم يشكل منعطفا في تاريخ البلاد.
وأعلن الرئيس قاسم جومارت توكاييف ذلك أثناء استقباله لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي وصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن جهاز الإعلام الرئاسي قال في بيان له، إن رئيس الجمهورية أشار إلى أن وزير الخارجية السعودي وصل إلى بلاده في وقت مرت فيه كازاخستان بمنعطف تاريخي.
وجرى
استفتاء على تعديل دستور كازاخستان في الخامس من يونيو/حزيران.
وتحد التغييرات المقرر إجراؤها على الدستور الكازاخستاني من صلاحيات رئيس الجمهورية، وتوسع صلاحيات البرلمان. ونوه الرئيس توكاييف إلى أن المحاولة الانقلابية في يناير/كانون الثاني 2022، هي التي اقتضت ضرورة الإسراع بإصلاح النظام السياسي، ولهذا تم تنظيم استفتاء تعديل دستور البلاد.