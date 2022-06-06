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مقتل 10 أشخاص إثر 4 حوادث إطلاق نار في أمريكا
مقتل 10 أشخاص إثر 4 حوادث إطلاق نار في أمريكا
قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب ما يزيد على 24 شخصا في 4 حوادث إطلاق نار في أنحاء الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T08:30+0000
2022-06-06T08:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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فقد أسفر إطلاق نار، يوم الأحد، في مدينة تشاتانوغا في ولاية تينيسي عن مصرع شخصين من بين 14 تم استهدافهم، بحسب وكالة "فرانس برس".وفي الحادث ذاته، قتل شخص آخر وأصيب آخران بعد أن صدمتهم سيارات كانت تفر من المكان، حسبما ذكر قائد الشرطة سيليست مورفي.وأضاف أن "العديد" من ضحايا الحادث الذي وقع بالقرب من ملهى ليلي قبل الفجر ما زالوا في حالة حرجة.وفي فيلادلفيا، قتل رجلان وامرأة، يوم السبت، عندما فتح عدد من الأشخاص النيران على حشد في منطقة حياة ليلية شهيرة بساوث ستريت.وقالت مفوضة شرطة فيلادلفيا دانييل أوتلاو، إن أحد الضحايا دخل في شجار مع رجل آخر وهو ما قد يكون سبب إطلاق النار.في ساجينو بميشيغان، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار، يوم الأحد.وفي مقاطعة كلاريندون بولاية ساوث كارولينا كان 5 مراهقين وطفل عمره 12 عاما ضمن 7 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في حفل تخرج، يوم السبت.وأدى الحادث إلى مقتل شخص واحد بالغ، حسبما ذكرت الشرطة في بيان.أسفرت أعمال العنف باستخدام الأسلحة الأمريكية عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك ما يقرب من 10300 حالة انتحار، وفقا لأرشيف عنف السلاح.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/إصابة-امرأة-خلال-إطلاق-نار-في-مستشفى-بولاية-نورث-كارولاينا-الأمريكية-1063148470.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل 10 أشخاص إثر 4 حوادث إطلاق نار في أمريكا

08:30 GMT 06.06.2022
© REUTERS / KEVIN MOHATTالشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى
الشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© REUTERS / KEVIN MOHATT
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قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب ما يزيد على 24 شخصا في 4 حوادث إطلاق نار في أنحاء الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع.
فقد أسفر إطلاق نار، يوم الأحد، في مدينة تشاتانوغا في ولاية تينيسي عن مصرع شخصين من بين 14 تم استهدافهم، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وفي الحادث ذاته، قتل شخص آخر وأصيب آخران بعد أن صدمتهم سيارات كانت تفر من المكان، حسبما ذكر قائد الشرطة سيليست مورفي.
وأضاف أن "العديد" من ضحايا الحادث الذي وقع بالقرب من ملهى ليلي قبل الفجر ما زالوا في حالة حرجة.
وفي فيلادلفيا، قتل رجلان وامرأة، يوم السبت، عندما فتح عدد من الأشخاص النيران على حشد في منطقة حياة ليلية شهيرة بساوث ستريت.
وقالت مفوضة شرطة فيلادلفيا دانييل أوتلاو، إن أحد الضحايا دخل في شجار مع رجل آخر وهو ما قد يكون سبب إطلاق النار.
في ساجينو بميشيغان، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار، يوم الأحد.
وفي مقاطعة كلاريندون بولاية ساوث كارولينا كان 5 مراهقين وطفل عمره 12 عاما ضمن 7 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في حفل تخرج، يوم السبت.
وأدى الحادث إلى مقتل شخص واحد بالغ، حسبما ذكرت الشرطة في بيان.
أسفرت أعمال العنف باستخدام الأسلحة الأمريكية عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك ما يقرب من 10300 حالة انتحار، وفقا لأرشيف عنف السلاح.
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