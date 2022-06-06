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20 قتيلا بهجوم مسلح على قرية شرقي الكونغو الديمقراطية
20 قتيلا بهجوم مسلح على قرية شرقي الكونغو الديمقراطية
لقي 20 شخصًا مصرعهم إثر هجوم شنه متمردون أوغنديون من جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" استهدف قرية أومابير في منطقة إيرومو شرقي الكونغو الديمقراطية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T13:18+0000
2022-06-06T13:18+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ذكر راديو "أوكابي"، اليوم الاثنين، أن المتمردين التابعين لـ "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة أوغندية متمردة تتمركز شرقي الكونغو الديمقراطية شنوا هجوما أمس الأحد استهدف قرية أومابير.وتابع أن من بين الضحايا، "ثماني نساء وأطفال تم حرقهم حتى الموت"، مشيرا إلى أن "المتمردين أضرموا النار في حوالي ثلاثين منزلاً".وأفاد الموقع نقلا عن عدة مصادر بأن "الحصيلة ليست نهائية لاستمرار أعمال البحث عن ضحايا".وذكر أن الجيش "لم يدل بعد بأي تصريح حول هذا الموضوع".وفي 30 من أيار/ مايو الماضي، لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم من بينهم عسكري وسيدة إثر هجوم نُسب للمتمردين الأوغنديين استهدف بلدة بولونغو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لموقع "أكتواليتي" المحلي.وفي 9 أيار/ مايو المنصرم، قُتل 52 شخصا على الأقل، واختطف 100 آخرين، في هجوم شنته جماعة "التعاون من أجل تنمية الكونغو" المسلحة على مجموعة من القرى في إقليم إيتوري، شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/مقتل-40-شخصا-إثر-هجمات-لمسلحين-في-الكونغو-الديمقراطية-1062943486.html
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20 قتيلا بهجوم مسلح على قرية شرقي الكونغو الديمقراطية

13:18 GMT 06.06.2022
© AFP 2022 / Griff Tapperضابط يلقي القبض على رجل حاول إغلاق الطريق بالحجارة، في حي ماجينغو في غوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016،
ضابط يلقي القبض على رجل حاول إغلاق الطريق بالحجارة، في حي ماجينغو في غوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / Griff Tapper
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لقي 20 شخصًا مصرعهم إثر هجوم شنه متمردون أوغنديون من جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" استهدف قرية أومابير في منطقة إيرومو شرقي الكونغو الديمقراطية.
القاهرة - سبوتنيك. ذكر راديو "أوكابي"، اليوم الاثنين، أن المتمردين التابعين لـ "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة أوغندية متمردة تتمركز شرقي الكونغو الديمقراطية شنوا هجوما أمس الأحد استهدف قرية أومابير.
وتابع أن من بين الضحايا، "ثماني نساء وأطفال تم حرقهم حتى الموت"، مشيرا إلى أن "المتمردين أضرموا النار في حوالي ثلاثين منزلاً".
وأفاد الموقع نقلا عن عدة مصادر بأن "الحصيلة ليست نهائية لاستمرار أعمال البحث عن ضحايا".
وذكر أن الجيش "لم يدل بعد بأي تصريح حول هذا الموضوع".
جندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
مقتل 40 شخصا إثر هجمات لمسلحين في الكونغو الديمقراطية
31 مايو, 20:58 GMT
وفي 30 من أيار/ مايو الماضي، لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم من بينهم عسكري وسيدة إثر هجوم نُسب للمتمردين الأوغنديين استهدف بلدة بولونغو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لموقع "أكتواليتي" المحلي.
وفي 9 أيار/ مايو المنصرم، قُتل 52 شخصا على الأقل، واختطف 100 آخرين، في هجوم شنته جماعة "التعاون من أجل تنمية الكونغو" المسلحة على مجموعة من القرى في إقليم إيتوري، شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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